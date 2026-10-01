La UJA impulsa un programa de formación directiva para consejos rectores y personal directivo de almazaras

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, durante su intervención - UJA

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén va a poner en marcha un programa de formación directiva en consejos rectores y personal directivo de Almazaras Pieralisi-UJA. La nueva alianza entre ambas entidades va a permitir capacitar a equipos directivos de cooperativas de toda España en gobernanza, finanzas, economía, mercados y gestión tecnológica.

Así lo ha anunciado el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, en su intervención en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones Pieralisi Customer Center de la compañía en el Parque Tecnológico Geolit, en Mengíbar.

"La transferencia del conocimiento cobra su verdadero sentido cuando impacta en la industria, en los consejos rectores y personal directivo de almazaras y en la economía, traduciéndose en lo que Jaén más necesita: empleo estable, cualificado y de calidad que permita a nuestros profesionales e ingenieros desarrollar todo su talento en su tierra", ha declarado Ruiz.

El rector se ha referido también a otras iniciativas conjuntas entre Pieralisi y la UJA como son la Cátedra Universitaria Pieralisi-UJA, "que está demostrando la necesidad de que la universidad y el sector empresarial vayan de la mano para dar respuestas científicas a los grandes retos del sector", o el programa 'Pieralisi UJA Technology', en el que se une "el talento de nuestras Escuelas Politécnicas con el mundo profesional, impulsando prácticas remuneradas, movilidad Erasmus y el premio a la excelencia 'Ingeniero Doctor Genaro Pieralisi".

El rector ha agradecido la confianza depositada en la Universidad de Jaén y el hecho de sumar esfuerzos "para construir un futuro próspero para la provincia". "La Universidad de Jaén continuará al lado de las empresas que apuestan por esta tierra con inversión y visión de futuro. Mantenemos nuestro compromiso firme de ser la institución que impulsa la innovación y lidera el avance socioeconómico de la provincia", ha declarado Ruiz.