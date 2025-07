UJA ve "sorprendente" el no a Ingeniería Biomédica en universidades públicas de prestigio mientras se aprueba en privada

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha considerado "sorprendente" que a dos universidades públicas "de máximo prestigio internacional", la jiennense y la de Granada, "no se les permita por un informe negativo muy cuestionable" la impartición del Grado de Ingeniería Biomédica el próximo curso, mientras a la vez se aprueba en una privada, la Loyola de Andalucía.

"El daño ya está hecho", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa, acompañado por su equipo de gobierno, para informar sobre el citado pronunciamiento desfavorable por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

En este punto, ha dejado claro que no baraja la posibilidad de que los estudios de Ingeniería Biomédica, "estratégicos para la UJA y para la provincia de Jaén", puedan empezar a impartirse el próximo curso. Y ello "porque no hay tiempo material" y no se quiere mantener la "incertidumbre" entre los estudiantes que se habían preinscrito, dado que hay que esperar la respuesta a la reclamación ante el Consejo de Universidades y, en caso de ser negativa, habría un recurso.

Ruiz, que no ha querido "entrar a valorar si es una decisión política o no", ha subrayado que "sí es consecuencia de un funcionamiento deficiente" de esta entidad, dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

"Lo que yo pongo de manifiesto y lo que quiero expresar es que se ha producido una situación de mal funcionamiento, no se ha actuado con la diligencia debida y que, probablemente, los controles, seguimiento, supervisión necesarios no se hayan llevado a cabo como deberían haberse realizado", ha afirmado.

Sin embargo, ha llamado la atención sobre el hecho de que el mismo 25 de junio en que llegó oficialmente el informe que "rechazaba" Ingeniería Biomédica en las universidades de Jaén y de Granada, la Loyola de Andalucía recibió el visto bueno de Accua para impartir ese mismo grado.

"No puedo decir nada más al respecto. Creo que lo que estoy diciendo ya define casi todo. Al respecto, exigimos las mismas reglas del juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones", ha destacado, no sin señalar también que en la comunidad se ha pasado "en muy pocos años de una a seis universidades privadas".

Igualmente, el rector ha adelantado que en los próximos días presentará un "análisis detallado" del informe remitido a la Universidad de Loyola de Andalucía que "no dejará indiferente a nadie", además de seguir profundizado en los aspectos tanto de fondo como de forma que les lleva a cuestionar el informe negativo a la UJA y la UGR.

En primer lugar, se ha detenido en los plazos, pues "no es de recibo" que la Accua comunicara el resultado de la evaluación una vez concluido el periodo de preinscripción del alumnado andaluz (12-23 junio) y a menos de una semana de abrirse la matriculación (3 julio).

INDEFENSIÓN Y DAÑO A LA REPUTACIÓN

Esta manera de proceder, ha provocado en la UJA una situación "muy grave, que afecta a su imagen y reputación y, por tanto, a su futuro". A ello ha sumado una "absoluta indefensión", al dejarla sin margen de maniobra para reconducir la situación de cara al curso próximo, y los "indudables perjuicios" a los casi 800 estudiantes que habían optado a las 60 plazas ofertadas.

"Se trata de una tardanza injustificada e injustificable, un retraso que vulnera cualquier principio de buena fe procedimental y de mínima planificación, lo que pone en riesgo la operatividad y el futuro de la UJA", ha lamentado.

El rector ha hecho hincapié en que Ingeniería Biomédica se prevé implantar, de forma conjunta, por la UJA y la UGR, que es la entidad responsable. Dos universidades "punteras en la rama de ingeniería y en ciencias de la salud que aúnan sus capacidades para ofertar un título único en Andalucía y de máxima excelencia", que se ponen en tela de juicio.

Al hilo, ha recordado que, desde que entrara en vigor el espacio europeo de educación superior ninguna de las dos ha tenido un informe desfavorable y, en el caso de la UJA, se ha sometido a verificación más de 100 títulos oficiales.

ARGUMENTOS CON "POCA O NINGUNA CONSISTENCIA"

En cuanto a los argumentos en contra que plantea Accua, Ruiz ha afirmado que tienen "muy poca o ninguna consistencia", como la distribución de la docencia en inglés, "de la que ya se había desistido y comunicado". También ha hablado de la tutoría de las prácticas externas y ha defendido que la UJA y la UGR "llevan tutorizando prácticas con empresas desde la implantación de los grados y másteres (hace 15 años), sin contar las antiguas licenciaturas e ingenierías".

Otra de las cuestiones "incomprensibles" hace referencia a los convenios con empresas para la formación dual, habiéndose aportado convenios firmados, y también compromisos de firma, teniendo en cuenta que se realizará en cuarto curso y no a partir del primero.

"Esto evidencia que no hay coherencia ni homogeneidad en los procesos de evaluación de Accua, debido a la inexistencia de criterios claros y homogéneos que eviten situaciones indeseadas e indeseables, como la que hoy denunciamos", ha declarado.

Por estos motivos, ha aseverado que este informe negativo "hace perder la confianza" en la agencia y ha reclamado a la Consejería de Universidad que vele por el correcto funcionamiento de esta entidad, que preside el propio consejero

Además, ante esta "discrepancia absoluta" con la evaluación, la UJA ha presentado una reclamación ante el Consejo de Universidades, en la que pide al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que analice la situación y garantice que los procesos de verificación de títulos oficiales tengan la diligencia y el respeto institucional debidos.

"Confiamos en que esa reclamación sea atendida. De no darse esa situación, interpondríamos un recurso ante el mismo órgano", ha anunciado. En todo caso, ha incidido en que esperar a septiembre "no es opción, porque no se debe mantener a los estudiantes y sus familias en una situación de incertidumbre, a todas luces, injusta con ellos".

De este modo, la opción de matrícula en el Grado en Ingeniería Biomédica desaparecerá del Distrito Único Andaluz y la segunda opción elegida por los estudiantes se convertirá en la primera.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Por otra parte, el rector ha rechazado los intentos "de desviar la atención con chatarra demagógica", a la vez que ha hecho un llamamiento a la sociedad jiennense porque "toca defender a la UJA". Una tarea en la que ha echado de menos apoyo de determinados actores, como el PP, a través de un parlamentario autonómico, o el delegado de la Junta.

En este punto, ha indicado que, en una situación similar en la Universidad de Granada, con un informe desfavorable también al nuevo Grado en Ciencia de Datos e IA, las instituciones granadinas al completo, incluida la propia Junta de Andalucía, y los principales agentes sociales y empresariales han mostrado públicamente su apoyo a la UGR "sin ambages, ni medias tintas".

"¿Por qué en Jaén algunos ponen en duda el trabajo realizado por excelentes profesionales de la UJA para implementar los títulos? ¿Por qué dirigentes de aquí nos dicen que hagamos los deberes de inmediato y no exigen responsabilidades a Accua por ese deficiente funcionamiento? ¿Por qué aquí no es posible cerrar filas en torno a la UJA, principal motor de transformación de la provincia?", ha preguntado.

Frente a ello, ha agradecido a todas las personas, instituciones públicas y entidades, como sindicatos, organizaciones agrarias y colegios profesionales de diversos ámbitos o la Plataforma en Defensa de la UJA el respaldo expresado. "Demostrado así que no estamos solos", ha concluido Ruiz.