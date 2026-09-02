Uli Jon Roth, exguitarrista de Scorpions, encabeza el XIX Piorno Rock, en Pinos Puente (Granada) 11 y 12 de septiembre

Imagen de la última edición del Piorno Rock en Pinos Puente. - AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

Uli Jon Roth, el músico y compositor alemán, conocido mayormente por haber sido guitarrista solista de la banda de hard rock y heavy metal Scorpions, entre 1973 a 1978, encabeza la XIX edición del Piorno Rock, el festival de rock y metal que tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de septiembre en la que será su primera edición con dos jornadas dedicadas a este tipo de música.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad en una nota informativa en la que destaca la ampliación de su programación a dos jornadas y un cartel internacional marcado por las actuaciones exclusivas y la presencia de grandes nombres de la escena.

Con las entradas ya a la venta, el festival afronta la recta final hacia una edición especialmente ambiciosa, que aspira a reunir en Pinos Puente a público procedente de distintos puntos de España y del extranjero. La organización prevé superar los 3.000 asistentes, consolidando Piorno Rock como una de las grandes citas especializadas del rock y el metal en el sur de Europa.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será el referido Uli Jon Roth, guitarrista fundamental en la historia del rock y miembro de la formación clásica de Scorpions. El músico llegará a Pinos Puente con la gira conmemorativa del 50 aniversario de 'Virgin Killer', uno de los trabajos más emblemáticos de la banda alemana. Su actuación será, además, la única confirmada en el sur de España.

La programación contará también con un acontecimiento especialmente esperado por los seguidores del heavy metal: Skanners actuará por primera vez en España. La banda italiana, con más de cuatro décadas de trayectoria, desembarcará en Pinos Puente para ofrecer una actuación que supone uno de los grandes atractivos internacionales de esta XIX edición.

El rock nacional estará representado por Ñu, una de las formaciones históricas del género en España, que incluirá Piorno Rock entre las fechas de su gira y protagonizará su única actuación en Andalucía durante este recorrido.

La dimensión internacional del festival se completa con Suicidal Angels, una de las referencias del thrash metal europeo, y Cryptosis, formación neerlandesa que aportará su potente propuesta a un cartel pensado para recorrer distintas vertientes del metal.

A ellos se suma ahora Speedemon, la banda portuguesa que se incorpora al cartel tras la baja de Corpus Christii. Por circunstancias ajenas a la organización, este último grupo no podrá finalmente participar en Piorno Rock 2026.

El cartel lo completan Hunger y EzTAKzo, banda granadina encargada de abrir el festival y poner el primer acorde a dos jornadas que convertirán a Pinos Puente en punto de encuentro para seguidores del rock y el metal.

Más allá de la música, el festival pretende volver a tener un importante impacto en la actividad económica de Pinos Puente y su entorno. Las entradas para Piorno Rock 2026 ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online a través de secretofsteel.es o en los puntos físicos de venta Mala Vida Rock Bar, Stukas, Subterránea Comics Discos, La Dama De Basti, Taberna El Vinillo y Bar La Oveja Negra (Pinos Puente).