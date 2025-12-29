El último Consejo de Gobierno de 2025 aprueba este martes el Plan de Atención a Enfermedades Raras de la Junta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz informa en una atención a medios sobre novedades en el Plan de Atención a Personas afectadas por Enfermedades Raras. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes, en su sesión semanal, el nuevo Plan de Atención a Personas afectadas por Enfermedades Raras en Andalucía (Paper) que contará con "109 medidas concretas de atención primaria y especializada encaminadas a dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades raras y a sus familias".

Así lo recoge en el orden del día de la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, consultado por Europa Press, sobre un plan que, según la Junta, dará "impulso al fortalecimiento de la atención a las enfermedades raras o de baja prevalencia en el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

Como ha detallado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, "con este nuevo Plan vamos a implementar 109 mejoras articuladas en torno a siete líneas estratégicas". Así, una de las líneas está enfocada a la "mejorar la gestión de la información y los recursos mediante el dato con la integración de las solicitudes para Diagnóstico Genético Preconcepcional en la historia clínica digital del SAS o avanzar en la telemedicina como modalidad asistencial".

Otro de los ejes será la Prevención y el diagnóstico precoz, un tema, ha subrayado Sanz, "fundamental" en esta materia. De esta forma, "vamos a ampliar el test prenatal a aquellas gestantes que cumplan el riesgo de 1/500 en los primeros dos años y se valorará posteriormente elevarlo a el 1/1000". También "vamos a incorporar nuevas enfermedades en el cribado neonatal en Andalucía" que, ha destacado el consejero, es una de las comunidades autónomas con un cribado más completo. Al mismo tiempo, "se implantará la consulta preconcepcional en Atención Primaria".

En este sentido, la tercera línea estratégica es la atención integral y para ello, ha explicado el titular andaluz de Sanidad, se elaborará "un programa de actuación para casos de enfermedades raras sin diagnóstico y se actualizarán los protocolos comunes a las unidades de genética y las unidades clínicas de referencia de enfermedades raras". Dentro de esta línea de trabajo se constituirán también unidades multidisciplinares en cada área sanitaria que coordinen con otras especialidades y con la Atención Primaria.

OTROS ASUNTOS

Al margen de esta cuestión, el orden del día del Consejo de Gobierno incluye entre los asuntos a tratar este miércoles la propuesta de acuerdo de los convenios de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y clubes de fútbol de siete provincias andaluzas para el impulso de la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la formación profesional andaluza. Asimismo, se abordará la propuesta de acuerdo del informe sobre la situación hidrológica de Andalucía hasta la fecha.

De igual forma, el Ejecutivo andaluz tomará conocimiento de la propuesta de acuerdo del informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la gestión del bono social térmico 2024. Además, tomará conocimiento de la propuesta de acuerdo del II Plan Andaluz de Memoria Democrática Horizonte 2027, así como de la de la puesta en marcha del nuevo servicio de Administración Digital 'Carpeta Empresas y Autónomos' de la Junta de Andalucía.