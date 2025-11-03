Unai Sordo (CCOO) está "perplejo" por el juicio al fiscal general del Estado cuando no hay "ninguna prueba" contra él

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este lunes, respecto al juicio iniciado este mismo día contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que a él "toda esta instrucción me tiene un tanto perplejo, porque yo todavía no conozco ninguna prueba de por qué se procesa a este fiscal general del Estado".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba, junto a la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, en una asamblea de delegados de su sindicato, Unai Sordo ha señalado que "todo el mundo ha reconocido que la información sobre el defraudador", Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, que supuestamente filtró García Ortiz y por lo que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, salió del "propio entorno" de González Amador.

Es dicho entorno, según ha subrayado Unai Sordo, el que "filtra una falsedad" y "estamos en una situación que realmente yo creo que tiene mucho más que ver con una batalla judicial" y "con un contenido político evidente", añadiendo que, "en todo caso, lo que hay que exigir son todas las garantías en este juicio y en este procesamiento y que se esclarezca la verdad".