UNAV pide un cambio de ley para que aerolíneas no ejerzan acciones penales directamente si se incumplen contratos

Publicado 05/07/2018 14:48:15 CET

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agencias de Viajes (UNAV) ha lanzado un manifiesto en el que solicita al Gobierno que inicie los trámites necesarios para que se produzca un cambio legislativo en la línea de evitar que las compañías aéreas asociadas a IATA (Internacional Air TransportAssociation) procedan, ante cualquier incumplimiento de las obligaciones de pago de las agencias de viajes, a ejercer "acciones penales directamente".

Desde la asociación de agencias de viajes se viene observando que "se está dando de forma habitual" una práctica que, sin dejar de ser legal, entienden "abusiva" para el sector de la actividad de agencia de viajes, dado que las compañías aéreas asociadas a IATA ante "cualquier incumplimiento" de las obligaciones de pago de las agencias de viaje, "proceden a ejercitar acciones penales directamente" y "sin valorar la existencia o no" de la voluntad deliberada de cometer un delito.

En este sentido, los supuestos en los que, por "circunstancias mercantiles", no se pueda llevar a cabo la obligación contractual asumida con las aerolíneas de IATA, "sin dolo no pueden constituir siempre una conducta penal reprochable", tanto más teniendo en cuenta que en España "no existe la pena de prisión por impago de deudas".

De esta manera, y desde la UNAV, consideran que se debe proceder a una "despenalización de la acción de apropiación indebida" cuando "se derive de una relación contractual no dolosa y, para ello, han solicitado al Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en la persona de la Secretaria de Estado de Turismo, que se inicien los trámites necesarios para proceder a este cambio normativo.

Para las agencias, la responsabilidad derivada de contrato en cuanto a la guarda y la pérdida de una cosa depositada "debe regirse por lo dispuesto en el régimen de las obligaciones del código civil", y en caso de que el depositario pierda la cosa depositada sin ánimo delictivo "será responsable de todos los daños y perjuicios causados".

Sin embargo, cuando quede acreditado el ánimo delictivo, desde la UNAV han exigido "que recaiga todo el peso de la Ley sobre el culpable" y se ha ofrecido para el "esclarecimiento de los hechos y para apartar de este sector, a quienes, por su mala praxis, puedan desprestigiar" el "buen nombre" de las agencias de viajes.

A la vista de la tardanza que puede tener un cambio legislativo y para corregir la situación "de forma inmediata", la UNAV proponen como alternativa la creación junto a IATA de "algún tipo de mecanismo previo a fin de valorar, antes del inicio de cualquier acción judicial, "la existencia de dolo, y por tanto, de reproche penal, o por el contrario su ausencia, y por tanto, merecedora de acciones meramente civiles".

En este sentido, la propuesta de la UNAV, que será presentada a la Dirección de IATEA España, vendría encaminada en constituir mecanismos "conjuntos", tipo mesa de cooperación, mediación, o incluso arbitraje, anteriores al inicio de acciones legales, en las que, de forma conjunta, se analizase la conveniencia o no de utilizar la vía penal en cada caso.