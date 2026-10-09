UNEI crea en un año más de 150 empleos para personas con problemas de salud mental, con un incremento interanual del 20%

Imagen de trabajadores de UNEI. - UNEI

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa social UNEI ha conseguido crear en un año más de 150 empleos para personas con discapacidad derivada de problemas de salud mental, lo que supone un incremento interanual del 20% que consolida su posición de referencia nacional en la empleabilidad de este colectivo.

Con este incremento, según ha informado la entidad en una nota, son ya más de mil las personas trabajadoras de UNEI con problemas de salud mental, en torno a la mitad de la plantilla total de la compañía, que cuenta con 2.000 trabajadores en toda Andalucía.

Al respecto, la empresa ha explicado que los perfiles profesionales que ocupan tienen un alto grado de cualificación y van desde técnicos superiores a perfiles administrativos, operarios cualificados o personal de operaciones de logística, conservación medioambiental, servicios auxiliares y limpieza.

A su juicio, un caso emblemático de éxito es el taller-laboratorio de UNEI, donde se configuran más de 60.000 dispositivos de teleasistencia básica y avanzada cada año con una plantilla de más de 50 personas con problemas de salud mental.

249 CANDIDATURAS PROCEDENTES DE FAISEM

Para posibilitar la captación de candidatos cualificados, es clave la colaboración del servicio de orientación de empleo de la Fundación Pública Andaluza para la Inclusión Social de las Personas con Enfermedad Mental (Faisem), que ha derivado en 2025 un total de 249 candidatos a UNEI, con un alto grado de empleabilidad.

Internamente, UNEI cuenta con un equipo de más de cien personas en sus Unidades de Apoyo, entre técnicos y personal de operaciones, que vela, según ha subrayado, "por el bienestar y la adecuación al puesto de trabajo de su personal con discapacidad, con especial foco en las personas con enfermedad mental".

Estas Unidades de Apoyo realizaron el año pasado más de 6.000 atenciones individuales de seguimiento hacia el personal con diagnóstico de salud mental. Para conmemorar el Día de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, y con motivo de su 35 aniversario, UNEI ha lanzado la iniciativa 'Lo que no se ve', para visibilizar el talento de sus trabajadores con diagnóstico de salud mental y animar a las empresas y a la sociedad a superar barreras y estigmas en torno a la enfermedad mental. Las personas con Trastorno Mental Grave constituyen el colectivo con mayores dificultades de acceso al empleo dentro del ámbito de la discapacidad.

EXPERIENCIA INMERSIVA

La iniciativa 'Lo que no se ve' incluye además una experiencia inmersiva de formación sobre la enfermedad mental para líderes y mandos intermedios. Esta acción, que se llevará a cabo de forma simultánea el 9 de octubre en los distintos centros de trabajo de la compañía, ha ido dirigida a responsables de equipos, en línea con la apuesta de la empresa por un liderazgo humanista.

Esta formación inmersiva, que reproduce situaciones que puede atravesar una persona con problemas de salud mental en el puesto de trabajo, ha sido diseñada por dos trabajadoras de UNEI, con el asesoramiento en primera persona de integrantes del equipo con problemas de salud mental, y fue la iniciativa premiada en 2025 en los premios internos de innovación que convoca UNEI anualmente.

Único premio nacional sobre salud mental y empleo UNEI, que cumple en 2026 sus primeros 35 años de trayectoria, recogerá el próximo 26 de noviembre en Madrid el II Premio Gratitud del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración (ICCA), único galardón a escala nacional que reconoce a empresas por la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental.

UNEI, empresa social andaluza líder en empleo de personas con discapacidad, ha alcanzado en 2025 el récord de 38,5 millones de facturación y 2.000 personas en el equipo, el 87% con discapacidad y el 50% con problemas de salud mental.

La actividad de UNEI se desarrolla a través de diferentes líneas de negocio en los ámbitos de la logística integral, los Facility Services, la conservación medioambiental, la teleasistencia avanzada y la gestión de espacios deportivos.