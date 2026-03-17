UNEI incorpora a dos expertos en su comité directivo para responder al crecimiento y especialización de sus operaciones

Archivo - La directora de Operaciones Smart Supply, Cristina Blanco, y el director de Operaciones de Servicios, Rafael Jiménez Puertas. - UNEI - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

UNEI ha comenzado 2026 reforzando su comité directivo, que escinde en dos divisiones su Dirección de Operaciones, correspondientes a las actividades de Smart Supply --logística integral-- y Servicios y Conservación Medioambiental. Al frente de cada una de ellas sitúa a dos perfiles "altamente especializados" como Cristina Blanco, una ingeniera con una trayectoria de dirección de proyectos tecnológicos, y Rafael Jiménez, con "amplio bagaje en la dirección de empresas sociales".

Tal y como ha informado UNEI en una nota, hasta ahora, la Dirección de Operaciones estaba unificada en el Comité de Dirección. No obstante, el crecimiento y especialización de la actividad de la empresa ha llevado a crear dos divisiones para aumentar su especialización.

De esta forma, han apuntado que Operaciones Smart Supply asumirá toda la intendencia de la línea de negocio de logística integral con valor añadido técnico, incluyendo proyectos clave como las operaciones de teleasistencia, las relacionadas con el aprovisionamiento, suministro y entrega de material ortoprotésico domiciliario a pacientes crónicos y dependientes, proyectos de última milla o la externalización de procesos de la cadena de valor para clientes públicos y privados, con total trazabilidad y en ocasiones con alta complejidad técnica.

En contexto, UNEI ha afirmado que genera más de 600 empleos en esta área y cuenta con unas capacidades que incluyen 30.000 metros cuadrados de almacenes en todas las provincias andaluzas y unos 300 vehículos en flota, con la máxima capilaridad en sus rutas. El objetivo, según la entidda, es "escalar el crecimiento en esta área".

Por su parte, la Dirección de Operaciones de Servicios asumirá las áreas con mayor empleo, que son las de Facility Services, que cuenta con más de mil personas en el equipo, y conservación medioambiental, con otras 220. En este caso, el desafío pasa por consolidar a UNEI en referente por trazabilidad y digitalización de sus servicios, implantando la cultura del dato en las actividades de limpieza, mantenimiento y control de accesos. De este modo, para dirigir cada una de estas divisiones, UNEI ha apostado por perfiles con un bagaje profesional consolidado.

La directora de Operaciones Smart Supply, Cristina Blanco, es ingeniera superior de Telecomunicaciones y MBA. Cuenta con una "sólida trayectoria en dirección de Operaciones en el sector tecnológico", con experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares y foco en la mejora continua. Antes de incorporarse a UNEI, ha sido directora de Operaciones de Innovasur y directora territorial de Operaciones de Cliente de Vodafone, entre otras responsabilidades.

Por su parte, el director de Operaciones de Servicios, Rafael Jiménez Puertas, es licenciado en Económicas y en Administración y Dirección de Empresas y máster en Liderazgo y Comunicación por la Universidad de Málaga (UMA). Cuenta con formación en dirección de centros especiales de empleo y un amplio bagaje en puestos de liderazgo y gerencia en empresas sociales. Desde octubre de 2023, era director de Operaciones de Servicios de UNEI, puesto desde el cual ha promocionado al Comité de Dirección.

En esta línea, Blanco ha declarado que se incorpora a UNEI con pleno convencimiento de que "la tecnología puede ayudar a afrontar grandes retos y convertir proyectos complejos en resultados bien ejecutados".

Al hilo, Jiménez ha precisado que desea "apostar por la digitalización y la innovación, incrementando así el valor añadido y la diferenciación en el ámbito de los servicios que presta UNEI a sus clientes".

Además, UNEI es la empresa social líder en Andalucía en empleabilidad de personas con discapacidad, sobre todo derivada de problemas de salud mental. Sus socios mayoritarios son el Grupo Social ONCE a través de Ilunion y la Junta de Andalucía a través de Faisem.

En suma, la actividad de UNEI se desarrolla través de diferentes líneas de negocio en el ámbito de la logística integral (UNEI Smart Supply), los 'facility services' (UNEI Servicios), la conservación medioambiental (UNEI Natura), la teleasistencia avanzada (UNEI Social and Health) y la gestión de espacios deportivos (UNEI Activa).