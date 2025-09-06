La Unesco agradece al Cabildo Catedral la "eficaz" respuesta al incendio de la Mezquita de Córdoba

Imágenes de las obras de afianzamiento de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio que se produjo el pasado 8 de agosto, a 5 de septiembre de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou Assomo, ha remitido una carta al deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en la que le traslada su "más sincero agradecimiento por la eficaz manera en que el Cabildo Catedral de Córdoba, junto con las autoridades locales de la ciudad, lograron rápida y eficientemente controlar el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral, sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, el pasado 8 de agosto".

Así se recoge en una carta firmada por el citado directivo de la Unesco, con fecha del pasado 20 de agosto y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Lazare Eloundou destaca, "en particular, los protocolos de prevención contra incendios que fueron implementados y aplicados de manera coordinada y oportuna" ante dicho incendio.

El representante de la Unesco valora que eso "permitió evitar pérdida de vidas humanas o un fuego de grandes proporciones y daños a este valiosísimo monumento, de excepcional importancia para toda la humanidad".

"Como señaló nuestra directora general en su carta del 14 de agosto al alcalde de Córdoba", José María Bellido, "la previsión mostrada al garantizar medidas de preparación frente a incendios y una rápida capacidad de respuesta por parte del Cabildo Catedral resulta ejemplar y merece ser compartida con otros sitios de Patrimonio Mundial expuestos a riesgos similares", añade la misiva dirigida al deán.

El director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco concluye su carta agradeciendo al deán de la Catedral "su constante colaboración y apoyo en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial".