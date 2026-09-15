Unibús advierte de la "inviabilidad" del transporte escolar en Jaén con condiciones que abocan "a trabajar a pérdidas"

Moisés Calzada, Raúl Gil, Bartolomé González y Mario Azañon en la comparecencia sobre el transporte escolar. - CEJ

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibús) ha advertido este martes de la inviabilidad del servicio de autobús escolar, con condiciones que abocan "a trabajar a pérdidas", y ha instado a la Junta de Andalucía a hacer frente a un problema que se arrastra "desde hace años" actualizando precios según los costes reales.

Así lo ha puesto de relieve su presidente, Raúl Gil, tras una reunión con responsables de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y de las empresas más representativas del sector. En ella han analizado la "delicada situación" de esta actividad, con más de 1.600 estudiantes sin autobús escolar después de que 56 rutas hayan quedado desiertas.

"La administración traslada que esto es un problema de los transportistas y, en realidad, esta problemática no es de los transportistas. Al fin y al cabo, es un servicio esencial que debe de prestarse, un servicio esencial donde se están viendo repercutidos los usuarios, no de una zona en concreto, sino que se extrapola a todo el territorio", ha destacado, no sin reivindicar el papel del transporte de viajeros como actividad que distribuye riqueza y genera empleo "en los sitios más recónditos" de la provincia.

Acompañado por el presidente y el secretario general de la CEJ, Bartolomé González y Mario Azañón, y por el gerente de Unibús, Moisés Calzada, Gil ha explicado que la situación actual es consecuencia de un problema que se viene arrastrando desde hace años y que se ha visto agravado por unas condiciones de contratación que no resultan suficientemente atractivas para las empresas.

Según ha detallado, durante los últimos años se han sucedido licitaciones que han quedado desiertas no solo en Jaén, sino también en otras provincias andaluzas que han mantenido el servicio mediante prórrogas.

Ha señalado que en los últimos años las empresas han tenido que asumir una subida de los carburantes del 42 por ciento, mientras que el sector ha tratado de plantear alternativas a la Agencia Pública de Educación (APAE), incluyendo modificaciones de las tablas económicas de los trayectos para poder afrontar el inicio del curso escolar. "A esa propuesta se hizo caso omiso", ha lamentado.

Frente a los datos trasladados por la Delegación de Educación, el presidente de Unibús Jaén ha indicado que son 225 las paradas afectadas, con un número de usuarios cercano a 2.000. Además, ha alertado de que el alcance puede ser mucho mayor "porque existen otras empresas que trabajan mediante contratos menores", cuyos vencimientos están previstos para finales de septiembre, noviembre y diciembre, de modo que "esto va a aumentar y va a haber más rutas de transporte escolar desiertas en breve en la provincia".

Desde la patronal se ha cuestionado también las becas extraordinarias anunciadas por la Junta, al considerar que no responden a la verdadera naturaleza del problema. "Suponen el doble o el triple de lo que nosotros podemos reivindicar que valen los costes de los servicios", ha apostillado.

Con respecto a la licitación que, según el delegado de Educación, Francisco José Solano, la Junta está preparando para el transporte escolar en toda Andalucía, Gil ha señalado que "llevan trabajando en una licitación años" y han estado haciendo "promesas que no son reales, que no se cumplen", como tampoco "escuchan lo que el sector les traslada".

Al hilo, ha recalcado que son años advirtiendo de esta situación y ha demandado cambios reales. "No podemos ir a una licitación para los próximos cuatro años estando en medio de una negociación del convenio provincial donde vamos a asumir subidas salariales de más del nueve por ciento a nuestros trabajadores", ha explicado, no sin aludir también a la incertidumbre sobre la evolución del precio del carburante o los vehículos.

APOYO

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, quien ha sido tajante al afirmar que "no se puede trabajar a pérdida" y cualquier empresa necesita obtener, al menos, un margen de beneficio que garantice su continuidad. De ahí que haya considerado que plantear la prestación de un servicio en estas condiciones "no es asumible por parte de ninguna empresa, sea del sector que sea".

González se ha detenido, igualmente, en la dimensión pública del transporte escolar "por su capacidad para garantizar el acceso a la educación y vertebrar el territorio". Por ello, ha avanzado que trasladarán a la administración las inquietudes y las propuestas planteadas por patronal del transporte con el objetivo de contribuir a desbloquear esta situación.

Tanto la CEJ como Unibús han coincidido en defender la necesidad de encontrar una solución que permita compatibilizar la prestación de un servicio público esencial con la viabilidad económica de las empresas encargadas de prestarlo.

En este sentido, Gil ha manifestado que "el sector es un firme defensor de la colaboración público-privada", si bien ha hecho hincapié en que, para que sea posible, "es necesario garantizar la viabilidad de los servicios que se prestan".