Unicaja activa una línea especial de financiación al 0% para apoyar a los afectados por las inundaciones. - UNICAJA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha activado una línea especial de financiación al 0% de interés (0% TAE) para apoyar a los afectados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por las inundaciones ocasionadas por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

Según ha informado Unicaja en una nota, la entidad ha contemplado ampliar esta medida a otras zonas del país que también hayan sufrido daños significativos con el fin de "contribuir a la recuperación lo antes posible". Así, ha diseñado esta línea que "permite financiar la reconstrucción, rehabilitación, reparación y adquisición de bienes afectados".

Además, ofrece a los damnificados la posibilidad de "anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras". Los afectados pueden solicitar la financiación "preferente" en cualquier oficina de Unicaja, donde recibirán atención y asesoramiento "especializado".

Asimismo, la entidad pone a disposición de sus clientes la información necesaria para "facilitar las gestiones correspondientes".

Por último, esta iniciativa se enmarca en el apoyo continuo de Unicaja a los territorios en los que está presente y en su voluntad de "favorecer y facilitar el desarrollo económico y social, con especial atención a aquellas áreas afectadas por catástrofes naturales, en el ejercicio de su política de sostenibilidad".