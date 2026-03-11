Unicaja y Asaja Jaén renuevan su colaboración para facilitar el anticipo de la PAC a agricultores y ganaderos

Juan Cayuela y Nicolás Vico firman el convenio. - UNICAJA

Unicaja ha renovado su colaboración con Asaja Jaén para facilitar a agricultores y ganaderos de la provincia el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), una herramienta fundamental para asegurar la estabilidad económica de sus explotaciones.

En virtud de este acuerdo, los agricultores y ganaderos que integran Asaja Jaén y que tramiten su solicitud única de la PAC a través de Unicaja "podrán acceder, en condiciones ventajosas, al anticipo de las ayudas, permitiéndoles afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su actividad diaria".

El plazo para la presentación de la solicitud única permanecerá abierto hasta el 30 de abril, mientras que el anticipo podrá formalizarse hasta el 31 de octubre, según ha informdo este miércoles la entidad financiera.

Ha habilitado para este ejercicio una línea de financiación preconcedida, dotada con 1.000 millones de euros y destinada al sector agrícola y ganadero, incluyendo anticipos de la PAC y apoyo a cultivos intensivos, lo que permitirá atender las necesidades de liquidez de miles de profesionales.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el presidente de Asaja Jaén, Nicolás Vico. El primero ha destacado que el "compromiso con el campo jiennense es firme y sostenido en el tiempo".

"Trabajamos junto a organizaciones como Asaja Jaén para ofrecer soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la realidad de cada explotación. El sector agrario es estratégico para la provincia y queremos seguir siendo su aliado financiero", ha afirmado.

Cayuela también ha señalado que, en general, este tipo de colaboraciones, con las que Unicaja sitúa a estos profesionales en el centro de su estrategia, "permiten facilitar no solo trámites administrativos, sino también reforzar el respaldo institucional y financiero a un sector que afronta retos como la incertidumbre climática y la necesidad de relevo generacional".

Asimismo, ha valorado la red de oficinas de Unicaja en Jaén y su especialización en el ámbito agro, además de los canales digitales con los que cuenta la entidad, lo que "permite un acompañamiento personalizado tanto en la tramitación como en la financiación vinculada a la PAC".

Por su parte, el presidente de Asaja Jaén, Nicolás Vico, ha subrayado la importancia de esta colaboración. "Se mantiene desde hace años y que redundará en nuestros más de 6.000 asociados, que son por los que trabajamos", ha declarado.

La trayectoria de Unicaja en el ámbito agropecuario y la industria alimentaria se apoya en un modelo de atención integral que ofrece soluciones financieras, aseguradoras y de asesoramiento, diseñadas específicamente para dar respuesta a las particularidades del sector.

Esa colaboración se traduce también en acuerdos con administraciones públicas y en la participación en eventos especializados en Jaén, como es el caso de Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

Asaja Jaén, con más de tres décadas de historia, es la mayor organización profesional agraria de Jaén y una de las más grandes y sólidas del panorama nacional. Tiene una red de más de 60 profesionales en la provincia y cerca de 40 oficinas o puntos de atención.