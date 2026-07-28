Unicaja y CEA renuevan su alianza para facilitar 1.000 millones de euros en financiación al tejido empresarial andaluz

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEA, Javier González de Lara. - UNICAJA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen desde hace más de veinte años. La alianza contempla la puesta a disposición del tejido empresarial andaluz de una línea de financiación de hasta 1.000 millones de euros para apoyar proyectos de inversión, necesidades de circulante y crecimiento empresarial.

A través de este convenio, los cerca de 200.000 autónomos y empresas vinculados a CEA podrán seguir accediendo a una oferta específica de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, adaptada a las distintas etapas y necesidades de su actividad, tal y como han señalado ambas entidades en una nota de prensa.

La renovación ha sido suscrita por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEA, Javier González de Lara, quienes han puesto de manifiesto la importancia de mantener instrumentos de colaboración que favorezcan la actividad empresarial y contribuyan a fortalecer la economía andaluza.

Para Unicaja, este acuerdo se alinea con las prioridades de su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a empresas, pymes y autónomos entre los segmentos clave de su actividad. La colaboración con CEA permite trasladar esa hoja de ruta al tejido productivo andaluz mediante una oferta de financiación y servicios orientada a cubrir necesidades de liquidez, apoyar proyectos de inversión y acompañar procesos de crecimiento y transformación empresarial.

En una Comunidad con la que Unicaja mantiene una estrecha vinculación histórica, el convenio refuerza, además, su modelo de banca cercana y especializada, con soluciones financieras y digitales dirigidas a facilitar la gestión diaria de negocios, comercios y empresas.

En este sentido, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado que "este convenio refleja la voluntad de Unicaja de seguir cerca de las empresas andaluzas, uno de los colectivos prioritarios dentro de nuestro Plan Estratégico. La colaboración con CEA nos permite facilitar financiación y servicios de valor añadido a miles de autónomos, pymes y empresas que son esenciales para la economía de Andalucía".

"Nuestro objetivo es acompañar a estas entidades en todas las etapas de su actividad, facilitándoles los recursos necesarios para impulsar nuevas inversiones, reforzar la competitividad y afrontar con mayores garantías los retos que plantea el actual entorno económico", ha manifestado Rubiales, añadiendo, precisamente, que "seguiremos apostando por un modelo de banca cercana, especializada y comprometida con el desarrollo del tejido productivo andaluz, poniendo a su disposición soluciones adaptadas a sus necesidades presentes y futuras".

Por su parte, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha destacado que "es fundamental que tanto los autónomos como las empresas andaluzas dispongan de instrumentos de financiación sólidos que les permitan reforzar su actividad, afrontar nuevos retos y avanzar en sus proyectos de crecimiento, un elemento que aún cobra más importancia en momentos económicos como el que atravesamos actualmente. Con ese objetivo, desde CEA trabajamos de forma continuada para impulsar acuerdos y colaboraciones con entidades financieras que faciliten el acceso a recursos al tejido empresarial y así impulsar su dimensión, una condición imprescindible para que puedan ganar capacidad y competitividad ante los desafíos de una economía cada vez más exigente y global", ha indicado.

González de Lara ha continuado afirmando que "valoramos que una entidad de referencia en Andalucía como Unicaja, con una amplia implantación y un fuerte compromiso con nuestra Comunidad, continue sumándose a este propósito mediante una iniciativa dirigida a las empresas y los autónomos vinculados, de forma directa o indirecta, a CEA, así como a las integradas en otras organizaciones empresariales".

La oferta que Unicaja pone a disposición de las empresas y los profesionales integrados en CEA incluye productos y servicios especialmente diseñados para facilitar su actividad diaria, mejorar su acceso a financiación y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Entre estas soluciones, destacan las dirigidas a cubrir necesidades de liquidez, financiar inversiones y respaldar el crecimiento de las empresas, junto con una amplia gama de servicios no financieros desarrollados en colaboración con compañías especializadas.

Entre estos recursos destaca el espacio 'solucionaT', disponible en la web comercial de Unicaja, desde el que empresas y autónomos pueden acceder a recursos y servicios complementarios orientados a mejorar su competitividad.

La propuesta se completa con las herramientas de banca digital de Unicaja, que facilitan la gestión diaria de negocios, comercios y empresas mediante soluciones adaptadas al entorno online.