Unicaja ofrece bonificaciones de hasta el 7% por el traspaso de planes de pensiones

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ofrecerá una bonificación de hasta el 7% por los traspasos de planes de pensiones procedentes de otras entidades, siempre que se cumplan las condiciones de permanencia establecidas. La promoción, disponible en la amplia red de oficinas de Unicaja hasta el próximo 31 de diciembre, contempla incentivos que varían en función del importe traspasado y del compromiso de permanencia.

En concreto, las bonificaciones en efectivo contempladas oscilan entre el 2% sobre el saldo incorporado para importes superiores a 5.000 euros y una permanencia de seis años; el 3% y el 4% para aportaciones de más de 15.000 euros, con una continuidad de siete y ocho años, respectivamente, y el 7% para traspasos de más de 50.000 euros y ocho años de permanencia, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

Además, el incentivo máximo por cliente será de 4.000 euros en todos los supuestos, excepto en el caso de la bonificación del 7% del importe traspasado, que podrá alcanzar hasta 10.000 euros.

Durante el periodo de permanencia el cliente se compromete a mantener su posición en planes de pensiones comercializados por Unicaja.

Por otro lado, la institución bancaria ha señalado que Unicaja cuenta con una "completa gama de planes de pensiones" para cubrir cualquier perfil de riesgo, desde los más conservadores de Renta Fija a Corto Plazo hasta opciones más dinámicas de Renta Variable, ofreciendo alternativas para todos los partícipes e incluyendo opciones sostenibles.

Las aportaciones a planes de pensiones, que cuentan, además, con ventajas fiscales, contribuyen a la creación de un ahorro a largo plazo, conveniente para complementar la pensión de jubilación, según ha señalado la propia Unicaja.

Así, "con el foco puesto en la satisfacción de sus clientes", Unicaja, a través de Unicorp Vida, participada al 50% con Santalucía, gestiona su patrimonio con una visión a largo plazo, buscando dos objetivos: dar estabilidad al rendimiento y preservar el capital.

En esta línea, destacan los planes de pensiones de Ciclo de Vida de Unicaja que se caracterizan por adecuar sus inversiones a la fecha de jubilación de sus partícipes. Además, permiten "una gran flexibilidad en el momento de realizar aportaciones, posibilitando que se hagan de forma periódica" (mensuales, trimestrales, semestrales o anuales) o de manera extraordinaria, contando con un plan adecuado para cada edad o perfil de riesgo.

Unicaja ha señala que pone también a disposición de sus clientes un asesoramiento especializado a disposición del partícipe para analizar sus necesidades y ofrecerle la opción más adecuada.

En el marco de los productos de ahorro para la jubilación dirigidos a clientes autónomos, han destacado los planes de pensiones de empleo simplificados, que representan una opción de inversión con un mejor tratamiento fiscal, ya que permiten ampliar el límite de aportación anual hasta 5.750 euros, incrementando así la reducción de la base imponible del IRPF.

En ese sentido, Unicaja comercializa Uniplan Autónomos Simplificado PP, con una política de inversión de renta fija mixta internacional. Con este plan, todos los clientes autónomos "podrán realizar tanto aportaciones periódicas como puntuales con total flexibilidad, de acuerdo con sus necesidades y aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el producto".