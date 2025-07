Unicaja patrocina un programa estival de actividades astroturísticas, deportivas y conciertos en Sierra Nevada

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada), que cuenta con Unicaja como patrocinador oficial, ha organizado para este verano una serie de actividades relacionadas con el astroturismo, senderismo, citas deportivas en la naturaleza y eventos culturales, para lo que estará disponible el uso continuo de los remontes.

De este modo, los visitantes podrán disfrutar en diversos días de observaciones nocturnas de las estrellas, contemplar el amanecer y el atardecer desde el pico Veleta y visitar el observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC).

Adicionalmente, se realizarán observaciones el 11 y 12 de agosto de la lluvia de estrellas (perseidas) con ambientación de música de cuerda. En el plano deportivo, tendrán lugar pruebas ciclistas de gran envergadura, como la Sierra Nevada Límite-Gran Fondo (12 de julio), de 146 kilómetros, y la subida al pico Veleta (13 de julio), con más de 38 kilómetros de subida, con un desnivel positivo de 2.250 metros y una altitud de 3.100 metros.

Los eventos deportivos se completan con la XI Ruta Senderista Pico Veleta Techo de Dílar (25 de julio) y la Subida Internacional al Veleta (10 de agosto), una carrera a pie con un recorrido de 50 kilómetros entre Granada y las inmediaciones del pico, con 2.000 metros de desnivel positivo.

Por su parte, la música será protagonista en el XV Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto (22 y 23 de agosto), con la actuación de grupos como The Limboos, The Briefs, Guadalupe Plata, Los Tiki Phantoms, Mateo Ortega & The Sugar Daddies, The Sastres y Zutaten. El grupo Apache también ofrecerá un concierto (19 de julio).

Ambos eventos son gratuitos. Para los más pequeños está disponible el parque de actividades familiares del Mirlo Blanco (del 19 de julio al 24 de agosto), que cuenta con toboganes con roscos deslizantes, bicipatín, tirolina, hinchables y camas elásticas.

El respaldo de Unicaja a Sierra Nevada responde al interés de la entidad por "reforzar el apoyo al tejido productivo y a los sectores impulsores del desarrollo económico y del empleo, especialmente en una de sus zonas tradicionales de actuación, como es Granada y su provincia".

También se enmarca, según ha detallado en nota de prensa, "en el firme compromiso de la entidad con el fomento del deporte y sus valores, dando visibilidad a las diferentes disciplinas deportivas y potenciando el deporte desde la base".

Igualmente, en el marco de su política de sostenibilidad, Unicaja potencia a través de este patrocinio el compromiso con el respeto y la conservación del medioambiente, teniendo en cuenta el carácter de espacio natural protegido y de reserva de la biosfera de Sierra Nevada, y contribuye en este sentido al desarrollo de acciones vinculadas a la protección y disfrute por los ciudadanos de este entorno natural.

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada por su parte es una de las más visitadas e importantes de España, con una asistencia de más de 1,25 millones de usuarios (un 12,5 por ciento más que el año anterior) y más de 860.000 esquiadores (un diez por ciento más) en la temporada 2024-2025, que ha finalizado recientemente.

Situada en un enclave privilegiado, en el que coexisten las figuras de protección de Parque Natural y Parque Nacional, es una referencia en la gestión turística y en el desarrollo socioeconómico desde los postulados de la sostenibilidad, la protección y la conservación de su entorno.