Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado una campaña con motivo del Black Friday y el Cyber Monday con la que busca reforzar la captación de nuevos clientes y ampliar la vinculación de los actuales. La iniciativa reúne promociones en financiación, medios de pago, seguros, ahorro y movilidad dirigidas a particulares, jóvenes, autónomos y pymes. Entre las principales ventajas para nuevos clientes figuran un incentivo de 75 euros para quienes activen Bizum por primera vez, una devolución del 5% en las compras realizadas con Bizum Pay durante 12 meses, hasta un máximo de 120 euros brutos, y una Cuenta Pymes remunerada al 2,35% durante seis meses.

También incluye financiación preconcedida para determinadas pymes al 4,75% a 12 meses. Para los clientes actuales, Unicaja reduce el coste de determinados préstamos al consumo y elimina la comisión por cancelación anticipada total o parcial; permite fraccionar en tres meses sin intereses operaciones realizadas con tarjeta, Bizum y recibos domiciliados, y ofrece incentivos en seguros, sorteos asociados a tarjetas y condiciones especiales de renting. Las promociones estarán vigentes, según la oferta, hasta el 9, el 15 o el 31 de diciembre, ha informado la entidad en una nota.

Entre las iniciativas orientadas a la captación, figura una promoción dirigida a nuevos clientes jóvenes. Los 100 primeros, de entre 18 y 29 años, que se den de alta como clientes en Unicaja y se inscriban en la campaña recibirán un cupón de 30 euros para Cabify. En el segmento empresarial, los nuevos clientes que abran una Cuenta Pymes podrán beneficiarse de una remuneración del 2,35% durante seis meses, con abono mensual de intereses. A partir de un saldo mínimo de 15.000 euros, esta se aplicará sobre la totalidad del saldo y sin límite máximo del importe remunerado. La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Los primeros 14.000 clientes que activen Bizum por primera vez en Unicaja y se inscriban en la promoción a través de la Banca Digital podrán recibir un incentivo de 75 euros, distribuido en tres vales mensuales de 25 euros canjeables en una red de restaurantes de ámbito nacional. La promoción estará vigente hasta el 9 de diciembre o hasta agotar las unidades disponibles.

Los nuevos usuarios podrán obtener una devolución del 5% en las compras realizadas en comercios electrónicos o establecimientos físicos mediante Bizum Pay, hasta un máximo de 120 euros brutos durante 12 meses. Ambas iniciativas buscan facilitar la incorporación de nuevos usuarios y favorecer el uso habitual de Bizum. Hasta el 9 de diciembre, Unicaja ofrece a sus clientes una rebaja en el coste de préstamos al consumo y elimina la comisión por cancelación anticipada total o parcial, durante toda la vida de la operación. Asimismo, hasta el 15 de diciembre, podrán fraccionar en tres meses sin intereses, mediante el servicio 'Aplaza tu compra', los pagos realizados con tarjeta de crédito o débito y Bizum, así como recibos domiciliados, como los de luz o agua.

Los clientes que contraten una tarjeta de crédito durante el periodo promocional podrán participar en el sorteo de diez gafas Ray-Ban Meta Gen 2. Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 29 años que contraten una tarjeta de débito también podrán participar en dicho sorteo. Además, los particulares con una tarjeta de crédito podrán participar, hasta el 15 de diciembre, en el sorteo de 25 premios de 250 euros.

En financiación para pymes, la campaña busca apoyar tanto los proyectos de inversión como las necesidades de circulante vinculadas al desarrollo de su actividad. El objetivo es facilitar recursos para acometer nuevas iniciativas y atender las necesidades financieras del día a día de los negocios. Para ello, Unicaja ofrecerá a determinados clientes préstamos preconcedidos a un tipo de interés fijo del 4,75% a 12 meses, con una comisión de apertura de 150 euros. La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre.

La campaña incluye también condiciones especiales de renting para pymes y autónomos, sujetas a disponibilidad. Entre las propuestas, figuran la Nissan Townstar F EV, con una cuota de 350 euros al mes más IVA, un 22% inferior a la anterior, y el Renault Captur, desde 283,64 euros mensuales más IVA, a través de Ayvens. Para particulares, los seguros de Hogar Libre, Autos y Salud, excepto dental, ofrecen 100 euros por la primera póliza y 150 euros a partir de la segunda, siempre que la prima inicial sea de al menos 300 euros.

En Salud se añade un mes gratuito en las modalidades Médica, Integral y Salud +60, así como en Médica PRO e Integral PRO para autónomos y pymes unifamiliares, además de hasta un 10% de descuento mediante el Programa de Fidelización Helvetia-Caser. Los seguros de Vida Libre incorporan durante el primer año de las nuevas contrataciones descuentos del 5% para clientes con nóminas domiciliadas inferiores a 2.000 euros y del 10% para las iguales o superiores.

Para empresas, Multirriesgo Pyme, Multirriesgo Comercio y Responsabilidad Civil incluyen incentivos de 150 euros por la primera póliza y 200 euros a partir de la segunda, con primas mínimas de 400 euros en Comercio y de 600 euros en las demás modalidades. Salud Pyme Integral ofrece una prima cerrada de 49,90 euros por asegurado y sin copago para colectivos de entre dos y 50 asegurados.

Vida Libre Pymes aplica, en nuevas contrataciones de personas jurídicas, un descuento del 15% durante el primer año para capitales desde 120.000 euros y del 15% vitalicio a partir de 300.000 euros. Estas medidas se encuadran en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que apuesta por combinar el asesoramiento personal y las soluciones digitales para particulares y empresas.