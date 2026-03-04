Unicaja refuerza su compromiso social e impulsa junto con Fundación Adecco el empleo de mujeres en riesgo de exclusión

El director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro. - UNICAJA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su acuerdo de colaboración con la Fundación Adecco para desarrollar, un año más, iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral de mujeres en riesgo de exclusión social. Esta colaboración se enmarca en las acciones impulsadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, y refuerza el compromiso de la entidad financiera con la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Según ha informado la entidad en una nota, el acuerdo ha sido firmado por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro. El convenio contribuirá a desarrollar la Semana de la Mujer 2026, en la que se intensificará la labor que la Fundación Adecco desarrolla a lo largo de todo el año con mujeres en situación de vulnerabilidad, "impulsando su desarrollo competencial y ofreciéndoles orientación, intermediación y apoyo individualizado para su inclusión laboral", ha detallado.

Además, la colaboración de Unicaja refuerza el programa #EmpleoParaTodas de la Fundación Adecco, que ofrece durante todo el año orientación laboral, formación en competencias, apoyo psicosocial e intermediación laboral a mujeres en riesgo de exclusión.

"La colaboración con la Fundación Adecco refleja nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con la inclusión laboral de colectivos que afrontan mayores dificultades de acceso al empleo", ha señalado Ríos, quien ha subrayado que desde la entidad "queremos contribuir a generar oportunidades reales y sostenibles que tengan un impacto positivo en las personas y en la sociedad".

Por otro lado, el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, ha destacado que "esta colaboración ya histórica con Unicaja refleja un compromiso firme con la inclusión laboral de las mujeres, que representan casi la mitad de la fuerza laboral en Andalucía", aunque ha aseverado continúan encontrando barreras añadidas para acceder al empleo, "especialmente cuando concurren circunstancias como la discapacidad, una edad superior a los 45 años, el desempleo de larga duración, las responsabilidades familiares no compartidas o haber sido víctimas de violencia de género".

Para la Fundación Adecco, contar con empresas comprometidas como Unicaja es "fundamental para transformar realidades y generar resultados tangibles, a través de un acompañamiento cercano y personalizado, formación en competencias y oportunidades reales que permitan a muchas mujeres recuperar la confianza y construir un proyecto de vida con estabilidad y autonomía".

Por tanto, a través de esta colaboración, Unicaja respalda los programas que la Fundación Adecco desarrolla desde hace más de 25 años para apoyar la inclusión laboral de mujeres en situación de exclusión social, mediante "un acompañamiento integral y continuado que refuerza su autonomía y mejora sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo", ha subrayado la empresa.

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones apoyadas por Unicaja en el ámbito de la igualdad, como los programas de formación y apoyo específicos a mujeres víctimas de violencia de género, así como la colaboración en la elaboración del informe '#EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral', publicado anualmente por la Fundación Adecco con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD

El respaldo de Unicaja a esta iniciativa se inscribe en su política de sostenibilidad y en su compromiso con la promoción de la diversidad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos dentro de sus territorios de actuación, y, en particular, de determinados colectivos en riesgo de exclusión social, como uno de los valores tradicionales que definen la filosofía de la entidad.

Todo ello, completamente alineado con su apuesta por un modelo de banca universal, cercana, abierta y accesible para todos, y, en concreto, con su objetivo de situar a los clientes y empleados en el centro de su estrategia, siendo este uno de los principales ejes en torno a los que se articula su actual Plan Estratégico.

En este sentido, la entidad dispone de un Plan de Igualdad, desde el que se refuerza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la mejora de sus condiciones laborales y que contempla la aplicación de medidas concretas que potencian la asunción equilibrada de responsabilidades, además de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de su plantilla.

Por otra parte, también cuenta con un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el Trabajo y pone a disposición de su personal procedimientos para la atención a víctimas de violencia de género -originada al margen de la actividad profesional- y para mujeres en situación de embarazo y lactancia.