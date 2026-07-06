Unicaja sortea diez gafas Ray-Ban Meta y 25 premios de 250 euros por el uso de tarjetas de crédito

Archivo - Economía/Finanzas.- Unicaja ofrece financiación bonificada a los comercios por el uso del TPV - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado dos promociones vinculadas al uso de sus tarjetas de crédito, con las que los clientes podrán participar en el sorteo de diez gafas Ray-Ban Meta Gen 2 y optar a uno de los 25 premios de 250 euros en efectivo. Ambas promociones estarán activas hasta el próximo 15 de julio. La primera de ellas está dirigida a clientes que contraten una tarjeta de crédito durante el periodo promocional.

Según ha informado Unicaja en una nota, para acceder a la promoción, los clientes deberán inscribirse en la campaña a través de la Banca Digital de Unicaja --en el apartado 'Sorteos y Promociones'--o en cualquiera de sus oficinas. Entre los participantes, se sortearán diez gafas inteligentes RayBan Meta Gen 2, equipadas con cristales Transitions e inteligencia artificial integrada. La contratación de la tarjeta da derecho a tres participaciones iniciales.

Tras recibirla, los clientes podrán acumular nuevas participaciones al realizar compras con su tarjeta de crédito por un importe igual o superior a cinco euros. La mecánica distingue entre modalidades de pago: una participación adicional en las modalidades de pago semanal o a fin de mes, y dos participaciones en el caso de pagos aplazados o fraccionados.

De forma complementaria, Unicaja ha activado la campaña 'Tus planes con 250 euros más', orientada a clientes que ya sean titulares de una tarjeta de crédito de la entidad. En este caso, se sortearán 25 premios de 250 euros entre quienes realicen compras iguales o superiores a cinco euros durante el periodo promocional. El sistema de participaciones es el mismo, en función de la modalidad de pago elegida. Ambas promociones son compatibles entre sí.

Unicaja ofrece una amplia gama de tarjetas adaptada a las necesidades de pago diarias, con distintas modalidades que "facilitan la planificación del gasto". De este modo, permiten realizar compras y fraccionarlas posteriormente en tres, seis, nueve o doce meses a través del servicio Aplaza tu compra. Las tarjetas incorporan, además, seguros de asistencia en viaje y accidentes, así como la posibilidad de realizar retiradas gratuitas de efectivo a débito en España en todos los cajeros de Unicaja y a partir de 120 euros en los de la red EURO 6000.

A ello se suman descuentos inmediatos y reembolsos en compras online en más de 120 marcas de distintos sectores --como ocio, viajes y movilidad-- a través del Programa EURO 6000 Plus, al que los clientes pueden adherirse desde la Banca Digital de Unicaja.