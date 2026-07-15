La Unidad de Reproducción Asistida de Vithas Granada alcanza los 50 nacimientos desde la renovación del equipo médico

Equipo Reproducción Vithas Granada. - VITHAS

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Vithas Granada, VidaFiv, ha alcanzado un hito especialmente significativo: el nacimiento de sus primeros 50 bebés desde la incorporación de su nuevo equipo médico en julio de 2023.

Una cifra que, a juicio del centro hospitalario, refleja la consolidación de un proyecto asistencial "basado en la excelencia médica, la innovación tecnológica y un acompañamiento cercano y personalizado a las personas y parejas que desean formar una familia".

Tres años después del inicio de esta nueva etapa, la unidad se posiciona como un referente en reproducción asistida en Granada y Andalucía Oriental, ofreciendo tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente y poniendo la tecnología más avanzada al servicio de uno de los momentos más importantes de la vida.

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

El punto de inflexión para este servicio llegó en el verano de 2023, cuando Vithas Granada apostó por la incorporación de un equipo médico de contrastada trayectoria y amplia experiencia en reproducción humana asistida.

El objetivo fue situar a la unidad a la vanguardia de esta especialidad, combinando las técnicas más innovadoras con una atención cercana, humana y altamente personalizada.

Entre los pilares que han hecho posible alcanzar la cifra de 50 recién nacidos destacan la personalización de cada tratamiento y la incorporación de técnicas de última generación, como el método ICSI mediante la pipeta PIWA patentada, la selección embrionaria mediante Inteligencia Artificial Time-lapse y el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP).

A ello se suma un laboratorio de alta seguridad, diseñado bajo los más estrictos estándares de calidad para garantizar el cuidado óptimo de gametos y embriones.

Uno de los principales valores diferenciales de la Unidad de Reproducción Asistida de Vithas Granada es su enfoque multidisciplinar.

Cada caso es evaluado de forma conjunta por un equipo integrado por ginecólogos especializados en reproducción, embriólogos, personal de enfermería altamente cualificado y un especialista en genética clínica, lo que permite ofrecer diagnósticos más precisos, diseñar estrategias terapéuticas individualizadas y acompañar a los pacientes durante todas las fases del proceso.

Esta coordinación entre profesionales resulta clave para optimizar las posibilidades de éxito y ofrecer una atención integral centrada en las necesidades de cada persona.

HITO

Detrás de los 50 nacimientos hay 50 historias de ilusión, perseverancia y confianza. Para el equipo de la unidad, cada embarazo conseguido y cada bebé que llega al mundo representan la mejor recompensa al trabajo diario y al compromiso con quienes depositan en ellos uno de los proyectos más importantes de su vida.

"Llegar a los 50 recién nacidos desde que iniciamos esta nueva etapa en 2023 es el mejor aval de que el esfuerzo, la experiencia de nuestro equipo y la inversión en tecnología de vanguardia dan sus frutos.

Pero, por encima de los números, lo que de verdad celebramos es la felicidad de 50 familias que hoy ya tienen a sus bebés en brazos", señalan desde la dirección del centro.

Alcanzar los primeros 50 nacimientos supone un motivo de celebración para la Unidad de Reproducción Asistida de Vithas Granada, pero también el impulso para seguir acompañando a nuevas familias en uno de los proyectos más importantes de sus vidas.

Con un equipo altamente especializado, tecnología de última generación y un modelo de atención centrado en cada paciente, la unidad afronta el futuro con el objetivo de que muchas más personas que hoy buscan una solución a sus problemas de fertilidad puedan convertir ese deseo en una nueva historia de vida.