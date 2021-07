Unidas Podemos acoge con "perplejidad" el discurso de Moreno, que "parece que no se considera susceptible de mejora"

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha valorado con "cierta perplejidad" el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento, y ha criticado que del mismo parece desprenderse que el también líder del PP-A "no se considera susceptible de mejora".

Así lo ha indicado la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía en una atención a medios en el Parlamento para valorar el discurso con el que el presidente de la Junta ha abierto el debate sobre política general que se celebra a lo largo de la jornada de este miércoles en la Cámara autonómica.

Inmaculada Nieto ha señalado que Moreno "ha optado por un discurso muy tradicional, en el que ha compilado lo que considera son logros de su Ejecutivo y el efecto beneficioso que han tenido, a su entender, para Andalucía" dichas medidas, "orillando la actuación de otras administraciones o el proceder" de su Gobierno, que "ha tenido unas consecuencias que no son exactamente cómo las ha valorado el presidente".

En esa línea, ha apuntado que "hay una serie de dificultades y de problemas objetivos a los que no ha dedicado ninguna atención" el presidente Moreno, quien, además, "ha reproducido un esquema ya muy conocido de confrontación de baja intensidad", porque "la de alta" intensidad "se la suele dejar a (Elías) Bendodo", ha añadido Inmaculada Nieto en alusión al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz.

La representante de Unidas Podemos ha indicado que su grupo va a trasladar en el debate de esta tarde "algunas matizaciones expresas" a afirmaciones del discurso de Moreno, así como "una serie de propuestas en el ánimo de comprobar cuánto de cierto hay detrás de ese supuesto espíritu de diálogo del que alardea el presidente, esa supuesta vocación de consenso que luego, en su proceder y en el de su Gobierno, parece querer decir que consenso y diálogo es que le den la razón en todo", ha continuado Inmaculada Nieto.

Desde el grupo de Podemos e IU van a "intercambiar impresiones" con el presidente de la Junta esta tarde, a "contraponer modelos", a "hacer algunas propuestas", y van a "intentar que, desde el minuto uno de nuestra comparecencia, estemos interactuando con él por afirmaciones que parecen indicar que el presidente no se considera susceptible de mejora", según ha abundado Inmaculada Nieto, que ha remarcado que Andalucía "tiene algún que otro problema no menor", y esa "actitud" del presidente "no es la más adecuada para afrontarlos de cara al inminente futuro", ha concluido.