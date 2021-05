Unidas Podemos espera que el compromiso de la Junta de pagar al personal del SAS elcomplemento no sea "un anuncio más"

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos por Andalucía ha saludado este viernes el compromiso anunciado por la Junta de Andalucía de abonar al personal del SAS la parte del complemento de productividad que le debe del año 2019, y ha confiado en que no sea un "anuncio más".

En un comunicado, la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha asegurado que "ya era hora de que el Gobierno de Moreno Bonilla asumiera que le tiene que pagar el dinero que le debe al personal sanitario de Andalucía, porque es inaudito que lleven más de un año y medio pendientes para cobrar una parte de un complemento que es suyo y que la Junta de manera cicatera les estaba negando".

Nieto ha felicitado a los sindicatos, "que han defendido a sus compañeros y compañeras para que esta injustifica no se siguiera prolongado en el tiempo", y ha lamentado que se hayan tenido que dar movilizaciones del personal del SAS durante semanas para que la Junta se comprometiera a pagar lo que debía a estos trabajadores y trabajadoras.

Además, Nieto ha señalado la "insistencia" de Unidas Podemos por Andalucía para que se resolviera este impago. En este sentido, ayer mismo, en la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento de Andalucía, Nieto le reprochó que "se negase a pagar al personal lo que le debía mientras encontraba rápidamente dinero para otras cosas, como hacer obras en el Estadio de la Cartuja para, entre otras cosas, reformar los palcos VIP".

Inmaculada Nieto ha señalado que "ahora solo resta esperar que este anuncio

no se quede en un anuncio más de la Junta, porque no sería la primera vez que el Gobierno de Moreno anuncia una cosa y luego no la cumple".