Unidas Podemos Granada advierte que la prórroga del presupuesto municipal compromete la reforma de Santa Adela

GRANADA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada ha advertido este jueves de que la prórroga del Presupuesto compromete la financiación de las siguientes fases de la reforma de la barriada Santa Adela así como "la llegada" de fondos europeos Next Generation.

Así lo ha indicado el concejal de Unidas Podemos Francisco Puentedura, quien ha señalado que también se verían comprometidas "las ayudas directas a familias, comercios, cultura, turismo y hostelería, y que la decisión de prorrogar las cuentas "no es inocente, y de hecho, afecta a la capacidad que tiene el Ayuntamiento de garantizar servicios básicos de la ciudad".

"Hay que tener en cuenta que el contexto en el que prorroga este presupuesto es en pleno periodo de pandemia donde ha habido una reducción drástica de ingresos, con un aumento en otros gastos y donde las partidas no están ajustadas a la realidad que ha dejado el covid", ha añadido.

El hecho de que se prorroguen las cuentas "impide que el Ayuntamiento pueda tener un instrumento financiero llamado generación de crédito", es decir, "si a la ciudad llegase la posibilidad de ingresos extraordinarios como los fondos europeos Next Generation" y "no existe una partida presupuestaria que prevea esos gastos, no podrían ser ejecutados si no tienen carácter finalista".

El concejal ha preguntado, además, "qué va a ocurrir con la siguiente subfase de Santa Adela y los proyectos de rehabilitación de vivienda, que dependen del plan andaluz y estatal de vivienda, si el Ayuntamiento no puede cubrir la parte de financiación que le corresponde porque no existe una partida que contemple un ingreso que pueda llegar desde estos planes".