Unidas Podemos pide la dimisión de Moreno y Marín: "No quieren presupuestos sino elecciones y juegan" con los andaluces

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, ha pedido este martes la dimisión tanto del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), como del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), porque se ha demostrado que "no quieren presupuestos" de la comunidad para 2022, sino convocar elecciones. "No les importa Andalucía, sino su sillón", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Martina Velarde, en un audio recogido por Europa Press después de que la Cadena Ser haya difundido ese martes una grabación en la que se escucha a Juan Marín afirmar, en una reunión con compañeros del partido, que "ningún gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más".

Para la dirigente de Podemos, es "muy grave" el contenido de ese audio, que demuestra que el Gobierno andaluz "no quiere aprobar la cuentas" de la comunidad para 2022, en unos momentos muy importantes para Andalucía y cuando más recursos y fondos van a llegar tanto de Europa como del Ejecutivo central. También se demuestra, a su juicio, que la Junta ha elaborado un "presupuesto de recortes" y que, en este sentido, la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado ya en el Parlamento está "completamente justificada".

"Están jugando con los grupos parlamentarios y con la sociedad andaluza y poniendo sus intereses electorales por encima de los intereses de Andalucía", ha alertado Velarde, para quien el Ejecutivo de Moreno "llevan meses engañándonos y esta hoja de ruta estaba trazada, como hemos podido ver, desde junio".

Según Velarde, el presupuesto andaluz para 2022 es un "presupuesto de recortes admitido por Marín, que entiende que es mejor incluso no aprobarlo". "Moreno y Marín están jugando con los tiempos para convocar elecciones y no les importa Andalucía, sino su sillón y tienen que dimitir", ha sentenciado.