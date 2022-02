Unidas Podemos pide a la Junta que emplee todos sus "recursos disponibles" para una recuperación "justa" en Andalucía

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para su defensa en el Pleno de la Cámara con la que quiere pedir a la Junta que emplee todos los "recursos disponibles" para "garantizar una recuperación económica y social justa" en la comunidad autónoma.

El portavoz adjunto del grupo, Guzmán Ahumada, ha informado este miércoles de esta iniciativa en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha detallado que la semana pasada se dieron a conocer los datos de ejecución presupuestaria de 2021, que reflejan "un aumento importante de los recursos de los que la Junta ha dispuesto" en ese año; en concreto, "un aumento presupuestario de más de 4.000 millones de euros".

Al hilo de estos datos, Ahumada ha alertado de que, "en total, ha habido más de 4.500 millones de euros de recursos que la Junta no ha podido, no ha sabido y/o no ha querido poner en disposición para salvar los problemas y necesidades de Andalucía".

El representante de Unidas Podemos ha considerado que ese montante de dinero "contrarresta con el discurso del agravio constante a Andalucía", y ha aseverado que "es una frivolidad estar guardando dinero y, mientras, estar con el mantra del victismismo constante" desde la Junta.

Tras señalar que si la Junta tiene "recursos de sobra, el problema actual de Andalucía no es la infrafinanciación, sino el infragobierno que estamos sufriendo todos los andaluces", Ahumada ha insistido en criticar la "irresponsabilidad" por parte del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "estar guardando en el cajón" esos millones de euros mientras hay hogares en Andalucía que lo están "pasando muy mal", la comunidad cuenta con un "paro estructural" y un desempleo juvenil por encima de la media nacional, y, "si no hacemos nada, nunca vamos a converger con los datos de Europa".

RECLAMACIONES A LA JUNTA

"Teniendo en cuenta que hay muchas necesidades por cubrir en Andalucía, entendemos que no debe estar condenada con esta actitud irresponsable de Moreno Bonilla a estar en el vagón de cola de la recuperación económica y social de España", ha relatado el portavoz de Unidas Podemos, grupo que por ello le pide a la Junta que "actúe de manera responsable y movilice todos los recursos económicos de los que dispone para garantizar una salida justa a esta crisis" y "la recuperación económica y social de Andalucía".

Así, Unidas Podemos reclama en esta iniciativa al Gobierno andaluz que "invierta el dinero del que dispone para el ensanche de los derechos de los andaluces y la generación de oportunidades tanto para empresas como para los trabajadores", y que "incida con los recursos de los que dispone para mejorar la calidad de vida de la gente, con un refuerzo sustancial y estructural de los servicios públicos, que son aquellos que nos protegen", en referencia a sanidad, educación, derechos sociales o vivienda.

Igualmente, la confluencia de Podemos e IU pide a la Junta que "dote de herramientas y recursos a las empresas para impulsar un camino de diversificación e industrialización de nuestra economía dentro de un marco del cambio del modelo productivo, en el cual las universidades también deben jugar un papel fundamental, y que se desarrollen políticas de empleo, tanto en planes extraordinarios, coyunturales, para parados de larga duración, como estructurales para acabar con los datos de paro y de precariedad que hay en nuestra comunidad autónoma".

"En definitiva, lo que le venimos decir al Gobierno de la Junta es que pase de la irresponsabilidad a actuar de manera global para que Andalucía no esté en el vagón de cola de la recuperación económica y social que se debe dar garantizando derechos y creando oportunidades en nuestra tierra", ha resumido Guzmán Ahumada para concluir.