Unidas Podemos pide a Junta que transforme en "fijos discontinuos" contratos "en fraude de ley" de eventuales del Infoca

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica con la que, entre otras cuestiones, quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "transformar los contratos en fraude de ley del personal eventual del dispositivo Infoca en contratos fijos discontinuos, tal y como reconoce la jurisprudencia".

Así se recoge en dicha iniciativa, consultada por Europa Press y relativa al mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla del Infoca, el dispositivo andaluz para la extinción de incendios forestales.

Con esta PNL, desde Unidas Podemos por Andalucía también quieren que el Parlamento muestre "su rechazo al resultado de la auditoría operativa sobre el sector instrumental donde se propone, como recomendación, la privatización de los trabajos realizados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y del servicio Infoca".

De igual modo, la confluencia de Podemos e IU plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar que todas las vacantes estructurales del dispositivo Infoca pertenecientes al grupo operativo --bomberos forestales especialistas, bomberos forestales conductores de VCI y bomberos forestales técnicos de operaciones--, sean ocupadas con personal interino mientras estas plazas puedan ser ocupadas a través de ofertas públicas de empleo".

Otra reclamación que UPporA traslada en esta iniciativa pasa por que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que las ofertas públicas de empleo (OPE) "de este sector se saquen de manera anual, tal y como indica el propio convenio colectivo, con la tasa de reposición del 100%".

Que el Parlamento inste a la Junta a "proceder al pago del complemento de antigüedad para el personal de la Agencia Amaya, por tratarse de trabajadores públicos a los que no se les reconoce este derecho", es otra reivindicación de esta iniciativa, con la que Unidas Podemos por Andalucía también quiere que la Cámara autonómica inste al Ejecutivo a "reclamar" ante la Tesorería General de la Seguridad Social "el coeficiente reductor para los bomberos forestales y garantizar una segunda actividad digna llegado el límite de edad de permanencia en primera línea de fuego".

Finalmente, la iniciativa propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "realizar las acciones pertinentes ante los competentes para que se reconozcan como enfermedades profesionales las generadas por la actividad de los bomberos forestales", y que la Cámara manifieste "la necesidad de constituir un grupo de trabajo, en el seno de la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, relativo a la prevención social y la extinción de grandes incendios en Andalucía".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, desde Unidas Podemos por Andalucía advierten de que "la estacionalidad de los incendios forestales se está acabando", y "la propia condición de los fuegos está cambiando", de forma que "se vuelven impredecibles, pueden llegar a tener carácter explosivo y llegan a ser inabarcables, inextinguibles".

"Son los llamados incendios de sexta generación que se dan cada vez con más frecuencia", según advierte la confluencia de Podemos e IU para argumentar que "Andalucía tiene que tener un buen dispositivo, porque el problema de los incendios va a ir a más".

Desde Unidas Podemos destacan que Andalucía dispone de "un servicio público como el Infoca que "impulsó en 1989 Francisco Salas". "Fue entonces cuando se estableció una plantilla fija que debía rondar las 4.500 personas", según explica el grupo proponente, que señala que, actualmente, "la edad media de los bomberos forestales fijos es muy elevada, en torno a los 51 años de media, así que lo lógico es que, mientras no se aprueben los coeficientes reductores por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, pasen a segundas ocupaciones porque no pueden estar en primera línea; pero esas plazas vacantes en primera línea no se reponen".

Unidas Podemos subraya que "gran parte de los bomberos forestales --un tercio del total-- son eventuales; se les contrata como temporales cada año, del 1 de junio al 15 de octubre, y este tipo de contratos son considerados en fraude de ley, se producen por circunstancias de trabajo --aumento de incendios en una época del año--, pero se está cubriendo una vacante de un puesto fijo que, como poco, se debería optar a la interinidad por vacante hasta que la plaza salga a concurso público".

El grupo que tiene de portavoz a la parlamentaria Inmaculada Nieto pone de relieve que "actualmente hay unos 800 trabajadores temporales" en el Infoca, una cifra que "casi se ha multiplicado por cinco en cinco años", y, en total, la plantilla del dispositivo "está compuesta por unas 4.000 personas".

Según sostiene Unidas Podemos en la iniciativa, "el envejecimiento de la plantilla es consecuencia del bloqueo, durante años, de la entrada de nuevos trabajadores", y, "durante diez años, la tasa de reposición de la plantilla de Amaya fue de cero y sigue siendo de cero para todo el personal que no está en Infoca", según subraya el grupo parlamentario en la exposición de motivos.