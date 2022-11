Unidas Podemos reivindica "control público" del Palacio de Congresos de Granada con la llegada de fondos Next Generation

Francisco Puentedura y Elisa Cabrerizo - UP

GRANADA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) ha reivindicado un "control público" del Palacio de Congresos de Granada, que tiene una gestión público privada, ante el "impulso necesario con los ocho millones de los fondos Next Generation" que está previsto se inviertan en su modernizacion.

El Palacio necesita, efectivamente, "como todo edificio público, mejorar la sostenibilidad energética", no obstante, "hay que vigilar de cerca que esté correctamente destinado y no acaben sufragando las mejoras que por contrato está obligado a hacer el concesionario", ha explicado la edil de UP Elisa Cabrerizo.

Sobre dicho acuerdo de concesión, Cabrerizo ha reprochado que "las instituciones no le hemos exigido al privado la ejecución de contrato", y ha argumentado que "no podemos olvidar que la concesionaria tiene demoras en el pago de los canones, en la presentación de cuentas e incluso en las memorias anuales pese a que ahora mismo existen expedientes contenciosos sobre ello".

Cabrerizo, por otro lado, ha subrayado que, tal y como solicitó en el pasado consejo rector, "cualquier cambio en el contrato tiene que pasar por considerar la estabilidad del personal, que ha pasado de más de 40 empleados a tan solo 17".

Sobre esto, se ha preguntado la concejal "si se trata de eliminar trabajadores cuando se dice que los eventos no van a parar de aumentar. Estamos precarizando para fomentar el enriquecimiento de la empresa concesionaria".