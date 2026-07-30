Unide concurrirá a las elecciones municipales de 2027 bajo las siglas del PP en Villa del Río (Córdoba)

Representantes de Unión Independiente Democrática (Unide) con el alcalde de Villa del Río y presidente de la formación, Jesús Morales, al frente, tras anunciar que concurren a las elecciones municipales de 2027 bajo las siglas del PP. - UNIDE

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La formación política Unión Independiente Democrática (Unide) ha anunciado este jueves que concurrirá a las elecciones municipales de 2027 bajo las siglas del PP, una decisión comunicada por el alcalde de Villa del Río y presidente de la formación, Jesús Morales Molina, durante una comparecencia acompañado por los integrantes de la actual dirección del partido.

De este modo, Jesús Morales será el candidato del PP a la Alcaldía de Villa del Río en las comicios locales, encabezando esta nueva etapa del proyecto político.

Durante su intervención, ha explicado que "esta decisión llega tras un proceso de reflexión sobre el presente y el futuro del proyecto y, especialmente, sobre las necesidades y los retos que Villa del Río deberá afrontar durante los próximos años".

Unide nació en 2003 como un proyecto político de ámbito local centrado exclusivamente en Villa del Río. Desde entonces, la formación ha estado presente durante más de dos décadas en la vida política municipal, contando con la participación de numerosos concejales, militantes, colaboradores y vecinos a lo largo de sus diferentes etapas.

Así, Morales ha agradecido expresamente "el trabajo, la dedicación y la confianza de todas las personas que han formado parte de Unide desde su nacimiento, así como el respaldo recibido por parte de los vecinos de Villa del Río durante estos 23 años de trayectoria".

"UN MAYOR RESPALDO INSTITUCIONAL"

El presidente de Unide ha detallado que "la decisión de concurrir bajo las siglas del PP responde a la intención de disponer de un mayor respaldo institucional que permita afrontar proyectos estratégicos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo y el futuro de Villa del Río".

Entre las cuestiones señaladas se encuentran "la mejora de la atención sanitaria, la recuperación y puesta en valor del entorno del río, el desarrollo del polígono industrial, el impulso a la cultura y al deporte, la mejora de los servicios públicos y la captación de nuevas inversiones para el municipio".

Asimismo, Morales ha incidido en que "esta nueva etapa no supondrá un cambio en el equipo humano ni en la forma de trabajar y gestionar el Ayuntamiento, manteniendo la cercanía con los vecinos, el diálogo y el compromiso con Villa del Río como pilares fundamentales".

"Las siglas cambian, las personas no", ha manifestado Morales durante su comparecencia, dejando claro que "el equipo continuará trabajando con la misma dedicación y con Villa del Río como principal prioridad".

MANTIENE EL EQUIPO Y LA ESENCIA

La decisión supone así el inicio de una nueva etapa para un proyecto político nacido hace 23 años, que afrontará las elecciones municipales integrado en el PP y con Jesús Morales Molina como candidato a la Alcaldía de Villa del Río.

Unide inicia de esta forma "un nuevo camino, manteniendo el equipo y la esencia que han marcado su trayectoria, con el objetivo de sumar apoyos y herramientas que permitan seguir impulsando proyectos y oportunidades para el presente y el futuro de Villa del Río".