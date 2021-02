Unión Flamenca expondrá la próxima semana en el Parlamento andaluz la "difícil situación" que atraviesa el sector

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Artistas Profesionales del Flamenco, Unión Flamenca, ha anunciado este sábado que el próximo miércoles, 3 de marzo, su presidenta, Eva Yerbabuena, comparecerá en la comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía para trasladar a los grupos parlamentarios "la difícil situación por la que atraviesa el flamenco y quienes lo hacen posible, sus artistas".

En un comunicado, Eva Yerbabuena ha señalado que es "un gran honor, pero también una gran responsabilidad, ser la primera artista flamenca" que acude al Parlamento de Andalucía para "visibilizar los problemas que atraviesan tantas y tantas personas que se dedican a un arte que es Bien Inmaterial de la Humanidad".

La presidenta de Unión Flamenca defiende que Andalucía debe ser la comunidad autónoma "impulsora del flamenco y ejemplo para el resto de territorios" en lo que "a la defensa, protección y promoción de este arte y quienes lo hacen posible se refiere, no solo porque este arte haya nacido aquí, sino porque tienen un compromiso legal y democrático tal y como lo recoge el Estatuto de Autonomía", según ha remarcado.

Según los resultados de la encuesta 'Flamenco y Covid-19' que Unión Flamenca presentó el pasado mes de noviembre, Andalucía es la comunidad autónoma que más artistas alberga, con un 78,3%, seguida a considerable distancia de la Comunidad de Madrid, que concentra al 8,9% del total.

Este hecho pone de manifiesto, según la presidenta de Unión Flamenca, "la necesidad de que la Junta de Andalucía ponga en marcha medidas efectivas y urgentes para paliar una situación que resulta desoladora porque va a terminar con el flamenco".

Y es que, según recoge este informe, la mayoría (62,7%) de artistas profesionales del flamenco no recibe ningún tipo de subsidio o ayuda; el 32% ha tenido que pedir ayuda económica a familia, amistades y/o entidades no gubernamentales o religiosas y, si la situación no cambia, un 42,4% de artistas tendrá que abandonar su carrera y buscar otras formas de trabajar.

Este hecho es, según la presidenta de Unión Flamenca, "una catástrofe, porque artista que deja de crear es arte y patrimonio que perdemos", ha indicado. Por eso, Eva Yerbabuena afirma que van a seguir "luchando por la defensa del colectivo de artistas del flamenco y su protección para evitar que el flamenco se apague".