La Universidad CEU Fernando III incoporará más de 3.000 libros especializados para "reforzar la formación del centro"

Foto de familia de los responsables de la firma del convenio entre la universidad, el patronato y 'Acsyma'
Foto de familia de los responsables de la firma del convenio entre la universidad, el patronato y 'Acsyma' - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 12:21
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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III incorporará a la biblioteca de su Campus Universitario CEU Andalucía más de 3.000 libros especializados. La colección, integrada por obras de ciencias sociales, economía, empresa, medio ambiente y otras disciplinas científicas, "reforzará la formación de estudiantes, profesores e investigadores del campus universitario", ha detallado la universidad.

El acuerdo ha sido firmado, por parte de la Fundación Universitaria Fernando III 'El Santo'; por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir; el vicepresidente del Patronato, Juan Jurado Ballesta y por parte del presidente de 'Acsyma', Antonio Pascual Acosta, con el objetivo de "impulsar el acceso al conocimiento y fortalecer la actividad docente e investigadora de la institución universitaria", ha expresado la Universidad CEU Fernando III en un comunicado.

La colaboración entre ambas instituciones responde a un objetivo común: preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, facilitar el acceso al conocimiento y favorecer la investigación universitaria, fortaleciendo la conexión entre el ámbito académico y las instituciones dedicadas a la promoción de la cultura, las ciencias sociales y el pensamiento científico.

Además de la cesión de este "importante fondo bibliográfico", el convenio establece un marco estable de cooperación entre ambas entidades para el desarrollo conjunto de actividades académicas, científicas y culturales que contribuyan al intercambio de conocimiento y al impulso de proyectos de interés común.

Gracias a este convenio, la Universidad CEU Fernando III incorporará durante los próximos 50 años este fondo bibliográfico, que permanecerá a disposición de estudiantes, profesores, investigadores y usuarios de la biblioteca de la Universidad CEU Fernando III.

Los más de 3.000 volúmenes abarcan áreas como las ciencias sociales, la economía, la empresa, el medio ambiente y otras disciplinas científicas de interés para la actividad docente e investigadora. La colección será catalogada e incorporada progresivamente a la biblioteca universitaria para facilitar su consulta y utilización.

La incorporación de este fondo bibliográfico permitirá, asimismo, "ampliar los recursos disponibles para la docencia, el aprendizaje y la investigación, facilitando el acceso a bibliografía especializada para toda la comunidad universitaria y reforzando la generación y transferencia del conocimiento", ha incidido el CEU.

Con este acuerdo, la Universidad CEU Fernando III continúa reforzando su biblioteca universitaria como un espacio de apoyo a la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, ampliando los recursos académicos disponibles para estudiantes, docentes e investigadores y consolidando un modelo universitario basado en la excelencia académica, la innovación y el acceso al conocimiento.

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