Autoridades y responsables de la organización del II Congreso Estatal de Equipos Directivos en su acto inaugural. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entre ayer lunes y hoy martes se ha celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) el II Congreso Estatal de Equipos Directivos, con la participación de 300 personas, bajo el lema de 'Liderar la escuela pública: una dirección profesional para todas las etapas'.

Según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en una nota, el evento ha sido organizado por el propio Ministerio, junto con la Federación de Directivas y Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (Fedeip) y la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Este congreso se ha concebido como "un espacio de encuentro para profesionales del sector" de todas las comunidades autónomas y de todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato.

El objetivo ha sido "crear un foro estatal consolidado para analizar el estado de la función directiva en España, compartiendo buenas prácticas de liderazgo pedagógico y abordando los grandes retos actuales, entre ellos la profesionalización de la labor gestora, la cultura evaluadora, la autonomía de centro y el liderazgo de la Formación Profesional".

La bienvenida y presentación del acto corrió a cargo ayer lunes del rector de la UCO, Manuel Torralbo, y de otros representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras, y la ponencia inaugural, bajo el título de 'Liderar centros educativos en tiempos de incertidumbre, la dirección escolar como motor de la escuela pública', dio paso a ocho talleres.

Se han desarrollado en torno a cuestiones como la gestión eficaz de los recursos, la excelencia pedagógica y organizativa en Formación Profesional, la cultura evaluadora, la sostenibilidad, el liderazgo distribuido, la competencia emocional, y el plan de emergencias y formación del profesorado como motor del proyecto educativo de centro.

Este martes, la jornada ha comenzado con una mesa redonda sobre 'Prevención y abordaje del discurso de odio en centros educativos', moderada por la asesora científica del Ministerio, Alejandra Cortés. En este debate han participado Miren González Bals, en representación de la Unesco; el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Tomás Fernández; la presidenta de la asociación Lgtbipol, Begoña Gallego, y el director del colegio público rural Comunidad Educativa de Alpartir, Juan Antonio Rodríguez.

A continuación, se han sucedido dos debates moderados por el vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Educación, Eladio Sánchez Martínez, mientras que, en una mesa redonda sobre 'Liderazgo escolar. Tendencias y estrategias internacionales', se ha presentado el informe 'The Value of School Principals in TALIS 2024', publicado por la OCDE a finales del mes de octubre.

El evento ha concluido con el coloquio sobre 'Competencias para el desempeño de la función directiva. Liderazgo y profesionalización', antes de proceder a la lectura de un manifiesto con las conclusiones del congreso dirigidas a las administraciones educativas.