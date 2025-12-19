La Universidad de Córdoba aprueba un presupuesto de 216,1 millones de euros para 2026, un 4,95% más

Reunión del consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba, en la que se ha aprobado el proyecto de presupuesto de la UCO para 2026. - UCO

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este viernes su última sesión ordinaria del año, con la aprobación del presupuesto para 2026, que asciende a 216,1 millones de euros, un 4,95% más que el ejercicio anterior, junto a un amplio paquete de acuerdos en materia de investigación, planificación académica, personal y normativa universitaria.

De este modo, según ha informado la UCO en una nota, la sesión ha incluido también la concesión de las distinciones Tomás de Aquino a Emproacsa, Caja Rural del Sur y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, así como la Medalla de Oro con Cinta Añil de la UCO al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

En cuanto al proyecto de presupuesto de la UCO para 2026, asciende a 216.095.409 euros, lo que supone un incremento del 4,95% (10,19 millones de euros) respecto al ejercicio anterior. El documento será remitido al Consejo Social para su aprobación definitiva.

El presupuesto se orienta a garantizar la sostenibilidad económica de la institución y la continuidad de sus principales líneas estratégicas en un contexto de crecimiento estructural de los costes del sistema universitario público.

El capítulo de gastos de personal concentra el mayor peso del presupuesto, con una dotación de 133,24 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,74% con respecto a 2025. Este aumento permite consolidar los derechos retributivos alcanzados, asumir los incrementos salariales legalmente establecidos y mantener las políticas de estabilización, promoción y desarrollo profesional del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

El presupuesto refleja la evolución del desfase entre financiación y costes reales de personal en el periodo 2024-2026, en el que el incremento de la financiación autonómica no ha cubierto íntegramente el aumento del gasto estructural del capítulo I. Esta situación ha requerido una redefinición progresiva del presupuesto a la ejecución económica efectiva, con el objetivo de reforzar la planificación, la eficiencia y la transparencia en la asignación de recursos.

En el apartado de ingresos, la financiación procedente de la Junta de Andalucía, en el marco del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas 2023-2027, está previsto que alcance en 2026 los 149,65 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,93% respecto al ejercicio anterior. La financiación básica operativa se incrementa un 4,08%, financiando fundamentalmente el capítulo de personal.

La investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento mantienen un papel central en las cuentas de la UCO, con una dotación global de 32,78 millones de euros. Aumentan los proyectos financiados por la Administración General del Estado y se mantienen los programas propios de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia del conocimiento.

Los gastos corrientes en bienes y servicios se sitúan en 31,3 millones de euros, con una reducción del 3,24%, derivada de una política de contención y eficiencia del gasto, especialmente en suministros energéticos, comunicaciones y otros servicios generales. Al mismo tiempo, se refuerzan partidas esenciales para el funcionamiento ordinario de la Universidad, como limpieza, seguridad, jardinería y mantenimiento de instalaciones.

El capítulo de inversiones en infraestructuras alcanza los 4,18 millones de euros, lo que supone un incremento del 64,4% respecto a 2025. Este crecimiento se explica, fundamentalmente, por la inclusión en el presupuesto inicial de la obra de reurbanización del Campus de Rabanales, integrada en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras del sistema universitario andaluz.

En relación con los ingresos no autonómicos, se registra un aumento de las transferencias procedentes de la Administración General del Estado (+12,75%) y de la Unión Europea (+61,12%), reforzando la capacidad de la Universidad para captar recursos competitivos en investigación, innovación y cooperación internacional.

El presupuesto de 2026 mantiene la dotación asignada a centros y departamentos, avanzando en la descentralización de la gestión y en la implantación de nuevos instrumentos orientados a una mayor eficiencia y simplificación administrativa. Además, consolida el impulso a la transformación digital y la modernización de la gestión universitaria, con un incremento del peso relativo de las partidas destinadas a digitalización de procesos y gestión de datos.

Las cuentas refuerzan igualmente las políticas de igualdad, inclusión, cultura y compromiso social, en coherencia con el IV Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba (2025-2030). También en materia económica, ha sido aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2026-28 y la Memoria de Actuaciones de Control Interno 2023-24.