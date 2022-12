La Universidad de Córdoba crea una web con recursos para personas sin hogar

CÓRDOBA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha creado la web 'cordobasinhogar.es', que nace a iniciativa del grupo de investigación de la UCO 'Investigación social comprometida' y que supone un canal de información único, común y actualizado para atender las necesidades del sinhogarismo cordobés.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, según datos del diagnóstico del sinhogarismo en la ciudad de Córdoba, realizado bajo un convenio entre la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de la ciudad, el 82,8 por ciento de las personas que se encuentra en situación de calle usan el teléfono móvil y el 79,2 por ciento accede a Internet.

A pesar de estos datos, el diagnóstico también detectó la dificultad para acceder a la información necesaria en su día a día. Conscientes de la importancia que para este colectivo tiene internet y el acceso a la información, esta mañana se ha presentado el proyecto 'cordobasinhogar.es', una web dirigida a personas sin hogar que recoge en un único portal información actualizada sobre diferentes recursos.

La web nace a iniciativa del grupo de investigación de la UCO Investigación social comprometida (ICOM) y está codirigida por las investigadoras de la UCO Amalia Reina, del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación, y por Carmen Cruz del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. El proyecto, además, cuenta con la colaboración de entidades sociales (como la Red Cohabita), del consistorio municipal y de las propias personas sin hogar.

Como ha señalado durante la presentación Cruz, quien también es directora del Área de Inclusión de la UCO, "somos conscientes de que el sinhogarismo es un problema estructural que requiere de una respuesta preventiva que tiene que venir del más alto nivel institucional, pero mientras eso llega, también es necesario dar soluciones a las personas que actualmente se encuentran en situación de calle".

De esta forma, la web ofrece recursos organizados tanto por necesidades (alimento, alojamiento, asesoramiento laboral...) o por espacios. Además, hay un espacio específico para mujeres y un blog para recoger diferentes experiencias.

"El objetivo es que haya un canal actualizado y accesible de comunicación, colaborar con Cohabita para ofrecerles una herramienta que a ellos también les pueda servir en su intervención social, difundir el trabajo de la red, evidenciar si hay carencias de recursos y, por último, sensibilizar a la población cordobesa sobre esta realidad", ha subrayado Cruz.

El desarrollo de la web ha contado también con las propias personas sin hogar. Una de ellas es María Esperanza Jurado, usuaria de la casa de acogida municipal, quien ha destacado la utilidad de la web tanto para las propias personas usuarias de los recursos como para sus familiares: "Cuando nos encontramos en situación de calle no sabemos a dónde dirigirnos, te sientes desarmado, desangelado, no sabes lo que va a ser de ti. La creación de este portal va a ser la voz y la ayuda de muchas personas que en esta situación no saben a dónde dirigirse y gracias al teléfono móvil tienen toda la información".

La web, que en palabras de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, "es un ejemplo de transferencia en el ámbito social, se complementa con unos carteles de metacrilato que se colocarán en los diferentes centros o recursos a los que acceden las personas sin hogar y con tarjetas con la dirección de la web que se repartirán entre las personas sin hogar y para que lo que se quiere contar con el apoyo de la policía local".

En la presentación de la web, que cuenta con el apoyo del V y VII Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, también ha estado presente la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce, que tras la presentación ha animado al equipo de ICOM a continuar con esta línea de investigación y transferencia social.

Por su parte Eduardo García, delegado de Fundación Prolibertas Córdoba y colaborador honorario del Departamento de Psicología de la UCO, ha subrayado la importancia de contar con personas sensibles a los asuntos sociales dentro de las instituciones, mientras Eva Contador, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, ha asegurado el compromiso del Consistorio para garantizar la continuidad del proyecto.