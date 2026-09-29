Universidad de Córdoba, Daquas y YWP-Spain impulsan el talento joven y la innovación en el ciclo integral del agua

Autoridades tras la firma del Protocolo de Actuación. - UCO

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), la Asociación Española de Entidades Gestoras de Agua Urbana (Daquas) y Young Water Professionals Spanish Chapter (YWP-Spain) han firmado este martes un Protocolo General de Actuación para fortalecer la colaboración científica, académica y social en torno a la gestión sostenible del agua, que permitirá impulsar el talento joven y la innovación en el sector.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, el protocolo ha sido suscrito por el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el presidente de YWP-Spain, Jesús Mateos, y el presidente de Daquas, Jesús Maza.

La celebración del acuerdo ha contado con la presencia de la directora de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba, Nuria Barbarroja; la directora de la Cátedra Emacsa, María Paz Aguilar; la directora adjunta de esta entidad, Marta Rosel Pérez; la integrante de YWP-Spain en Córdoba Isabel Muñoz; la directora gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo; así como su jefe de Depuración, Francisco Javier Rojas; el jefe de operaciones, José Antonio Durán, y el responsable de Agua Regenerada de la empresa pública, Diego José Galán.

El acuerdo suscrito establece un marco institucional de colaboración con una vigencia inicial de tres años. Su propósito fundamental es estructurar acciones conjuntas enfocadas en la formación de alta calidad, el intercambio de experiencias técnicas y científicas, la transferencia de tecnología y la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para plasmar estas líneas operativas, se podrán desarrollar convenios específicos coordinados con el objetivo de acordar proyectos concretos de investigación, programas educativos y actividades de concienciación ciudadana sobre la conservación del recurso hídrico.

Uno de los ejes centrales de esta alianza es el fortalecimiento del capital humano joven dentro del sector del agua. YWP-Spain, iniciativa respaldada por Daquas dentro del marco de la International Water Association (IWA), centra su misión en la capacitación de profesionales menores de 35 años para que alcancen su pleno desarrollo y lideren la transformación del sector.

Ahora, gracias a este acuerdo, la comunidad estudiantil y personal investigador de la UCO tendrán un mejor acceso a redes de conocimiento internacional, programas de mentoría y encuentros técnicos que impulsarán su proyección profesional en el ámbito de la gestión del agua urbana.

CÁTEDRA EMACSA

Precisamente, la Cátedra Emacsa de la Universidad de Córdoba desempeñará un papel fundamental en el despliegue de esta alianza. Nacida como un esfuerzo conjunto entre la institución universitaria y la empresa municipal Emacsa, la entidad tiene como misión potenciar la investigación aplicada, dar visibilidad a las necesidades de I+D+I del ciclo del agua y promover una gestión responsable.

Por ello, a través de la cátedra, se articularán cursos, seminarios, talleres formativos y jornadas técnicas, y se celebrarán certámenes de innovación y premios orientados a destacar las mejores soluciones sostenibles frente a los retos hídricos del futuro.

En este sentido, tal y como ha destacado la directora de la entidad, María Paz Aguilar, "la unión entre el rigor académico de la Universidad de Córdoba, la visión innovadora de los jóvenes profesionales de YWP-Spain y el respaldo sectorial de Daquas nos permite abrir nuevas oportunidades para abordar la gestión sostenible del agua desde la investigación, la tecnología y el talento emergente".