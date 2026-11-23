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CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado en la tarde de este lunes el acto de entrega de los premios de la XIV edición del certamen de poesía joven universitaria UCOpoética, un concurso que tiene como objetivo favorecer la expresión artística, la creatividad y el acercamiento a la literatura desde el ámbito de la educación superior.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, la Facultad de Filosofía y Letras ha acogido el acto de entrega de los galardones, que ha incluido también la presentación del libro 'Acción', una antología publicada por la editorial Bandaàparte que reúne poemas de los cinco finalistas del certamen. Durante el evento, los autores han compartido con el público una lectura de sus propias composiciones.

Concretamente, el primer premio del certamen ha recaído en Francisco Ramírez, graduado en Lenguas Modernas y Filología Hispánica por la Universidad de Granada, cuya propuesta, según ha destacado el jurado, "denota una notable conciencia de la escritura y una sólida estructura compositiva, en la que destacan el anclaje de las imágenes en elementos concretos, el uso recurrente de contrastes y un tono directo que sintoniza con las tendencias de la poesía contemporánea".

Por su parte, los otros cuatro finalistas han sido Antonio Acosta, doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada; María Benages, graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Sevilla; Regina Fernández, Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, y Lola Tenorio, estudiante sevillana de Comunicación Audiovisual.

El ganador del certamen podrá participar como poeta en la próxima edición de Cosmopoética y en el Festival Irreconciliables 2027, que se celebra en la ciudad de Málaga. Además, todos los finalistas, que ya tuvieron la oportunidad de asistir un seminario de creación de 30 horas de formación teórica y práctica, han recibido un lote de libros.

El acto de entrega de los diplomas ha contado con la presencia de la directora general de Cultura, Elisa Borsari; el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar, Manuel Rich; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, quien ha dado la enhorabuena a los finalistas y ha destacado el alto nivel de las propuestas presentadas en esta edición del certamen.

SOBRE UCOPOÉTICA

Ucopoética es un proyecto cultural de la Universidad de Córdoba coordinado por Javier Fernández que constituye un espacio de impulso y reconocimiento de la poesía joven, favoreciendo la expresión artística, la creatividad y el acercamiento a la literatura desde el ámbito universitario. Aunque nació en el año 2013 como certamen literario, a comienzos de 2019 amplió sus actividades, transformándose en un laboratorio de creación, lectura y reflexión en torno a la poesía.

El certamen, de periodicidad anual, tiene como objetivo fomentar la creación poética entre los estudiantes de las universidades públicas andaluzas Tras su paso por el concurso, los finalistas han conseguido publicar numerosos poemarios, muchos de los cuales resultaron premiados en concursos nacionales.

Por su parte, el laboratorio de poesía se ha consolidado como un espacio de referencia dentro de la propuesta cultural de la Universidad de Córdoba, a través de una programación mensual de actividades que integra la escritura y la lectura, la enseñanza presencial y online, las formas fronterizas de la poesía, el análisis y la promoción de autores emergentes y consagrados, fomentando la creación de una red de jóvenes poetas en el ámbito andaluz y nacional.