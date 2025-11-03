La Universidad de Córdoba lidera en Andalucía el número de tesis leídas por docente

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) se sitúa como la primera universidad andaluza en el número de tesis leídas por cada 100 docentes y la cuarta de la comunidad andaluza en términos absolutos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tal y como ha indicado la institución universitaria cordobesa, así lo reflejan las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y analizadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través del informe 'Tesis doctorales en Andalucía' de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). En total, la Universidad de Córdoba emitió 208 títulos de doctorado.

En cifras globales, el número de tesis doctorales aprobadas en las universidades andaluzas durante 2023-2024 asciende a 1.803, lo que representa un 4,7% más que en el curso anterior. En el conjunto de España se leyeron 12.391 tesis, y Andalucía aportó el 14,55 % del total.

Si se atiende al número de tesis doctorales por cada 100 personas del PDI, la universidad andaluza más destacada es la de Córdoba (12,90). Por detrás se sitúan Granada (12,69), Jaén (11,67), Almería (10,46), Pablo de Olavide (8,26), Málaga (7,90), Sevilla (7,58), Cádiz (6,63), Huelva (6,31) y Loyola Andalucía (5,00).

En términos absolutos, Córdoba se sitúa como la cuarta de Andalucía en ese ejercicio, siendo la Universidad de Granada la institución en la que se leyeron un mayor número de tesis (494), seguida de Sevilla (363) y Málaga (221). Tras la Universidad de Córdoba (208) se sitúan Cádiz (120), Jaén (120), Almería (104), Pablo de Olavide (95), Huelva (61), la Universidad Internacional de Andalucía (2) y Loyola Andalucía (15).

En cuanto al ámbito de estudio en el que se enmarcan estas tesis doctorales, concentraron más trabajos Ciencias (445), Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación (340), Artes y Humanidades (252), Salud y Servicios Sociales (236) e Ingeniería, Industria y Construcción (206). Asimismo, se registraron tesis en Negocios, Administración y Derecho (97), Educación (96), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Veterinaria (75), Informática (30) y Servicios (26).

Atendiendo a la procedencia del estudiantado de doctorado, la mayoría de estos trabajos, el 73,10% (1.318), fueron leídos por personas de nacionalidad española, mientras que el 26,90% (485) correspondió a personas de nacionalidad extranjera. Entre estas últimas destacan las procedentes de América Latina y el Caribe (55,17%), seguidas de la Unión Europea (23,09%) y Asia y Oceanía (15,67%).

También obtuvieron su título de doctorado personas procedentes del norte de África (3,31%), del resto de África (1,24%), del resto de Europa (0,82%) y de Estados Unidos y Canadá (0,62%).

En cuanto a la edad de las personas doctoradas, el 0,1% leyó su tesis antes de los 25 años, el 33,6% entre los 25 y 30 años, el 37,0% entre los 31 y 40 años y el 29,4% con más de 40 años.

En cuanto al perfil de género, prácticamente la mitad de los trabajos de doctorado aprobados en Andalucía fueron defendidos por mujeres, 892 (49,47%), frente a 911 hombres (50,53%). Las áreas con mayor presencia de mujeres fueron Salud y Servicios Sociales (63,56%), Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación (60,59%), Artes y Humanidades (57,14%) y Educación (54,17%).

En cambio, en Informática (6,67% de mujeres) y en Servicios e Ingeniería/Construcción (26,92%) la participación femenina fue menor. En el conjunto de disciplinas STEM, las mujeres representaron el 38,33% y los hombres el 61,67%.