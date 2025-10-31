La Universidad de Córdoba refuerza su relación con el entorno mediante los nuevos Centros de Innovación y Transferencia

El rector, Manuel Torralbo (centro), ha presidido la reunión del consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado la creación de los Centros de Innovación y Transferencia (CIT), una nueva figura destinada a estrechar la colaboración con empresas, administraciones y entidades sociales mediante proyectos de investigación aplicada, desarrollo sostenible y formación especializada.

La medida, según ha informado la UCO en una nota, se ha adoptado en la sesión ordinaria del consejo de gobierno de la Universidad celebrada este viernes, en la que también se han aprobado el nuevo Reglamento de Teletrabajo del personal técnico y administrativo y otras actuaciones en materia de innovación, igualdad y planificación académica, mientras que en su informe, el rector, Manuel Torralbo, y su equipo de dirección, han dado cuenta de las reuniones mantenidas en el último mes, del estado de distintas convocatorias y de la situación de diversos expedientes.

Por lo que se refiere a los CIT, el consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado el Reglamento de Creación y Funcionamiento de esta nueva estructura, destinada a "reforzar la relación de la institución con su entorno económico, social e institucional". Los CIT serán "espacios de cooperación estables y multiinstitucionales, orientados a impulsar proyectos de innovación tecnológica, transferencia de conocimiento, desarrollo sostenible y formación especializada".

Su puesta en marcha permitirá a la UCO trabajar junto a empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector, fomentando la aplicación práctica de la investigación universitaria y la generación de soluciones con impacto real en la sociedad. Hasta ahora, la Universidad contaba con distintos instrumentos de colaboración, como los contratos del artículo 60 de la LOSU, los convenios, las cátedras o los Centros de Desarrollo Territorial.

Con esta nueva figura da un paso más al crear "estructuras de carácter global y vocación estratégica, diseñadas para representar intereses comunes entre agentes públicos, privados y sociales". A diferencia de las cátedras u otras iniciativas de ámbito local, los CIT tendrán un "enfoque transversal e interdisciplinar, con proyección nacional e internacional, alineado con los ejes de la estrategia institucional de la UCO", es decir, "innovación, transferencia y sostenibilidad".

Los CIT podrán desarrollar proyectos de investigación aplicada, asesoramiento técnico, formación, innovación empresarial, social y tecnológica, así como acciones de divulgación científica, con el objetivo de crear ecosistemas de innovación que conecten a la Universidad con las necesidades del territorio.

La transferencia tecnológica y la innovación serán los pilares de su misión, para tender puentes entre la investigación universitaria y su aplicación en el entorno social y productivo. Estas estructuras identificarán y coordinarán recursos especializados en ámbitos estratégicos, impulsando soluciones y alianzas que consoliden el papel de Córdoba como referente en innovación y transferencia de conocimiento.

Cada centro contará con una aportación económica mínima de 60.000 euros anuales durante, al menos, tres años, y estará dirigido por profesorado de la Universidad. Su estructura incluirá una comisión mixta de seguimiento, encargada de la gestión de las actividades, y un consejo asesor, con representación de todas las entidades implicadas.

(EUROPA PRESS)