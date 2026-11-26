Archivo - Imagen de archivo del Campus de Ceuta de la UGR durante el acto oficial de apertura del curso en septiembre de 2026. - UGR - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha mostrado su congratulación después de recibir una carta firmada de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la que esta comunica a la institución académica una aportación extraordinaria de 21,3 millones de euros para financiar los campus de Ceuta y Melilla.

Así lo ha señalado la propia Universidad de Granada en un comunicado en el que informa de la recepción de la misiva suscrita por la ministra este pasado 24 de noviembre. La institución de enseñanza superior celebra que finalmente se haya atendido "una demanda histórica" y confía en "consolidar una financiación estable para ambos campus".

"La UGR expresa su satisfacción por una decisión que supone un avance para corregir el déficit de financiación de ambos campus. La Universidad ha planteado esta demanda de forma reiterada, con el respaldo de los gobiernos de las dos ciudades autónomas", recogen en el comunicado.

Y al respecto de los antecedentes, señalal que el 1 de abril de 2024, la UGR reunió por primera vez en el Hospital Real --sede del Rectorado-- al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Andalucía y los gobiernos de Ceuta y Melilla para abordar la financiación y el futuro de ambos campus. De esa reunion salieron compromisos de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para los campus singulares.

En 2025, la UGR recibió una aportación extraordinaria de 4,9 millones de euros, lo que elevó a 14 millones la financiación estatal destinada a ambos campus. Una financiación que este año 2026 se ha vuelto a incrementar hasta los 21,3 millones.

El vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación de la UGR, Salvador del Barrio García, ha destacado el papel del rector de la Universidad de Granada en este proceso.

"Quiero agradecer especialmente a Pedro Mercado que haya creado las condiciones para el diálogo entre las administraciones y que su trabajo discreto, constante y eficaz haya sido decisivo para conseguir esta financiación. Ahora debemos consolidar un marco estable y suficiente que nos permita dar continuidad a los objetivos estratégicos marcados para estos campus y seguir mejorando los servicios universitarios en las dos ciudades", ha dicho.