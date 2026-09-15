Universidad de Granada dice que "no era conocedora de feminicidios" y atendía recomendaciones de Exteriores en Morelos

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha asegurado que "no era conocedora" de feminicidios y "solo atendía a actualizaciones de la información" realizadas por el Ministerio de Exteriores sobre el Estado de Morelos (México), lugar donde este pasado sábado murió asesinada Claudia Tacoronte, una estudiante canaria de Educación Infantil de 21 años de la universidad granadina que se encontraba desde hacía tres semanas en el referido Estado del país norteamericano en un programa de movilidad.

Así lo ha informado este martes la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, después de que la hermana de Claudia haya manifestado el "enfado" de la familia en torno a la organización del intercambio entre la UGR y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que llevó a la joven al lugar donde fue asesinada.

"No éramos conocedores de los cuatro feminicidios, solo conocíamos la actualización de la información que había hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el Estado de Morelos, donde se decía que en los últimos meses había habido un repunte de la violencia como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros y se recomendaba extremar la precaución, no saliendo por la noche o alejándose de las grandes ciudades para ir a ciudades aledañas", ha dicho la vicerrectora de la UGR, que también ha puntualizado que la Universidad de Morelos "no nos comunicó nada sobre estas muertes".

En un vídeo difundido por la institución académica granadina, la vicerrectora ha expuesto que la UGR tenía adjudicadas en este curso académico 2026-2027 un total de 24 movilidades a distintas universidades mexicanas, a Morelos cuatro, "tres estudiantes que iban a desplazarse allí para el segundo semestre, que ya no lo van a hacer porque hemos suspendido esas movilidades".

En cuanto al resto de estudiantes en el programa de movilidad hacia México, ha explicado que se les ha escrito para que, "teniendo en cuenta la tragedia de lo sucedido", expliquen a la UGR si se sienten seguros o cuáles son las circunstancias en los campus. "Hasta la fecha, los estudiantes que están en México, todos nos han contestado, diciendo que están tomando las precauciones oportunas, las que les comentan sus compañeros, profesores y también el Ministerio, y que se sienten bien por ahora", ha expuesto Marrero.

La vicerrectora ha expuesto que hace treinta años que la UGR mantiene movilidades con universidades mexicanas debido a la gran calidad de sus estudios; y en cuanto a las recomendaciones de seguridad para cualquier universidad de intercambio, ha señalado que en la convocatoria de movilidad se siguen las recomendaciones del Ministerio de Exteriores.

"Una vez que se publica esa convocatoria, los estudiantes deciden presentar su candidatura y, según su calificación, se le adjudica dentro de las preferencias de destinos que han elegido la que le corresponda", ha explicado la responsable de la UGR, que ha señalado que al alumnado se le ofrece un curso de preparación de movilidad que insiste en que "la movilidad fuera de Europa no tiene las mismas garantías de seguridad que encontramos en los países miembros de la Unión Europea, desafortunadamente y en que hay que seguir una serie de precauciones y que es muy importante darse de alta en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores".

Por último ha subrayado que la UGR insiste en que cuando un estudiante de movilidad llega a un destino y se encuentra una situación de peligro real o incluso percibido, "solo tiene que comentárnoslo y nosotros empezamos inmediatamente las gestiones oportunas para que el estudiante regrese y podamos ofrecerle otro destino que sea más adecuado con sus necesidades".

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A COMPAÑEROS Y HOMENAJE A CLAUDIA

Por último, la UGR también ha difundido un mensaje del psicólogo del Gabinete Psicopedagógico de la institución, Juanma Guiote, quien ha explicado que en estos momentos de duelo se está acompañando desde a las compañeras y compañeros de Claudia Tacoronte "por esta lamentable pérdida, acompañándoles a vehicular sus sentidos".

Al respecto ha precisado que se proyecta atención psicológica, "tanto urgente para los primeros síntomas de ansiedad, de negación, incluso de rabia y actuaciones más a largo plazo, porque el duelo es un sentimiento que perdura a lo largo del tiempo".

Además, ha anunciado un acto conmemorativo de homenaje a Claudia, "porque lo que nos hacen llegar es que era una persona extraordinaria, con unos valores como estudiante de educación social, a nivel personal, cultivando en grupos de scouts valores como la abnegación, dejar un mundo mejor a los niños y queremos vehicular a través de cartas de despedida, su sentir".

El acto consistirá en gestionar el duelo a través de cartas de despedida donde se ponga en valor quién era Claudia y los valores que tenía y cómo la recuerdan sus compañeras.

"Lo que queremos decir desde la Universidad es que estamos a disposición de la familia, que estamos muy afectados porque esto no era una cuestión previsible, y que tenemos que actuar desde el amor, desde el cariño y dejar un sentimiento de Claudia que se siga expandiendo, y no nos quedemos únicamente con el dolor, que es un proceso muy natural, pero que es más como defensa", ha expuesto.

Guiote también ha explicado que en los próximos día van a acompañar a la familia de la joven asesinada en su desplazamiento a México para ofrecerle solidaridad y apoyo, y ha incidido en que la UGR se ha puesto a disposición de los familiares ofreciendo a dos catedráticos especialistas en duelo.

"Estamos a la disposición y todas las peticiones, tanto en el Gabinete Psicopedagógico, en la Delegación de Salud, en el Vicerrectorado de Estudiantes y de Internacionalización, serán bienvenidas para mitigar dentro de lo posible el duelo", ha concluido.