La Universidad de Granada distingue con su Medalla de Oro a Granada, Ceuta y Melilla

La Universidad de Granada (UGR) ha aprobado en el Consejo de Gobierno la concesión de su Medalla de Oro a las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes la concesión de su Medalla de Oro a las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla. Esta medalla, la máxima distinción prevista en el Reglamento de Honores de la institución, reconoce la estrecha vinculación histórica que mantiene con sus tres ciudades sede y la decisiva aportación que estas han realizado a su desarrollo académico, científico, cultural y social.

Con este reconocimiento, la Universidad pone de relieve además el carácter singular de una institución que desarrolla su actividad de forma integrada en tres territorios y que ha construido su identidad sobre la colaboración permanente entre sus campus y las ciudades que los acogen.

La concesión de la Medalla de Oro se produce en un momento especialmente significativo para la Universidad de Granada, ante la próxima conmemoración de su V Centenario.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha señalado que "la concesión de la Medalla de Oro a Granada, Ceuta y Melilla reconoce una historia compartida de casi cinco siglos y una relación de reciprocidad que ha sido clave para el crecimiento de la Universidad. Nuestras tres ciudades sede no solo acogen a la institución, sino que forman parte esencial de su identidad, de su presente y de los proyectos de futuro que afrontamos conjuntamente".

Por su parte, el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio García, ha destacado que "esta propuesta pone en valor una singularidad que distingue a la Universidad de Granada: su vocación territorial y la fortaleza de unos campus profundamente integrados en sus ciudades. Granada, Ceuta y Melilla han contribuido decisivamente a consolidar un proyecto universitario que hoy se proyecta hacia el futuro desde el conocimiento, la innovación y la cohesión social".

En el caso de Granada, la Medalla de Oro reconoce una vinculación inseparable que se remonta a los propios orígenes de la Universidad. Desde la creación de los Estudios Generales promovidos por Carlos V en 1526 y la bula fundacional de 1531, ciudad y Universidad han desarrollado una trayectoria común que ha dejado una profunda huella en la evolución cultural, social y económica de ambas.

La presencia universitaria forma parte hoy de la identidad de Granada y continúa proyectándose hacia el futuro a través de retos compartidos, entre ellos la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La distinción otorgada a Ceuta pone en valor una relación construida a lo largo de décadas que ha permitido consolidar un campus universitario convertido en una referencia educativa, científica y cultural para la ciudad.

Universidad y Ciudad Autónoma mantienen, además, una colaboración constante clave para el desarrollo de nuevas infraestructuras, la ampliación de la oferta académica y el impulso de iniciativas estratégicas para la ciudad.

Por su parte, la concesión a Melilla reconoce una trayectoria de cooperación institucional y académica que ha hecho posible el crecimiento de un campus con identidad propia dentro de la UGR. La ciudad aporta a la institución una dimensión mediterránea y norteafricana única en el sistema universitario español, mientras que la actividad universitaria contribuye al desarrollo educativo, cultural, científico y económico del territorio.

La presencia de la Universidad ha reforzado además el papel de Melilla como espacio de encuentro, intercambio y generación de conocimiento entre distintas realidades geográficas y culturales.