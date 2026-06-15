Universidad de Granada logra 5,7 millones de financiación europea para reforzar su capacidad científica en Sierra Nevada

Mojon del Trig - ANDREW STEPHEN KOWALSKI

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha obtenido una financiación de 5,7 millones para desarrollar un proyecto orientado al fortalecimiento de sus capacidades científicas en laboratorios y equipamientos estratégicos de Sierra Nevada, que actúa como laboratorio natural de referencia para el estudio del cambio global.

Se trata del proyecto Campus_Nev (Campus Temático de Montañas UGR-SN: Infraestructuras para la Investigación Transdisciplinar), en el marco de las infraestructuras europeas LifeWatch, ICOS y Actris.

El proyecto, que se articula mediante un convenio administrativo de colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está cofinanciado en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder, y el resto (859.050 euros) será asumido por la Universidad de Granada.

El objetivo principal es dotar adecuadamente los laboratorios, equipamientos y plataformas técnicas que sustentan la participación de la institución en las redes de investigación europeas (Erics) como LifeWatch, ICOS y Actris, así como en la futura infraestructura eLTER.

El objetivo último es mejorar la generación y análisis de datos ambientales clave para el estudio del cambio global y la salud de los ecosistemas.

La iniciativa busca, además, maximizar el aprovechamiento de recursos, generar sinergias científicas y potenciar la investigación transdisciplinar en conexión con la realidad socioeconómica del territorio, garantizando una recogida y procesamiento de datos más fiables, precisos y accesibles.

El proyecto incluye la mejora de los accesos al Observatorio del Mojón del Trigo mediante la adecuación de escaleras y rampas compatibles con personas con movilidad reducida, así como la instalación de un sistema de elevación de cargas por catenaria para facilitar el manejo de instrumental científico pesado.

Asimismo, se llevará a cabo la reforma integral de la instalación eléctrica del Albergue Universitario y su conexión con el observatorio, una actuación crítica para garantizar la potencia necesaria de los equipos tecnológicos y asegurar su operatividad al cien por cien, junto con la implantación de fibra óptica para la transferencia masiva de datos científicos.

También se abordará la rehabilitación del Jardín Botánico, que será transformado en una Estación de Monitoreo Intensivo para el desarrollo de estudios experimentales sobre biodiversidad, ecología adaptativa y flujos de gases de efecto invernadero en alta montaña.

Estas actuaciones constituyen una condición necesaria para la instalación de equipamiento científico avanzado y permiten a la Universidad de Granada generar datos ambientales de alta calidad en el marco de estas infraestructuras, reforzando su papel como socio estratégico en iniciativas internacionales de gran impacto.

RED INTELIGENTE

En el ámbito de LifeWatch, el proyecto permitirá garantizar la recolección y análisis de datos climáticos, bióticos y ambientales de alta calidad para el seguimiento a largo plazo de los ecosistemas y la evaluación de los impactos del cambio global.

Se desarrollará la primera red inteligente de monitorización ambiental en alta montaña en Europa, con sensores instalados en el Jardín Botánico del Albergue Universitario y en diversas localizaciones de Sierra Nevada, en continuidad con el despliegue impulsado por el proyecto SmartEcomountains y el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada.

El equipamiento incluirá un clúster avanzado de computación para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y simulaciones científicas, además de equipamiento informático y dispositivos portátiles para la medición del estado de salud de los ecosistemas terrestres y acuáticos, la validación de datos de sensores remotos y la gestión ganadera mediante sistemas de vallado virtual inteligente, así como la adaptación del Centro de Procesamiento de Datos del edificio CEAMA (IISTA).

En relación con ICOS, la Universidad de Granada instalará una nueva estación de medida en olivar intensivo que se integrará como estación asociada a esta infraestructura europea, cumpliendo con sus exigentes estándares internacionales.

Esta instalación permitirá medir de forma continua y estandarizada los flujos de dióxido de carbono y vapor de agua, así como otras variables meteorológicas, del suelo y de la vegetación.

El sistema se completará con un equipamiento avanzado para la medición de gases de efecto invernadero en el suelo (CO2, CH4 y N2O), lo que posibilitará un análisis integral del papel del olivar como sumidero de carbono, junto con una red de sensores en el Jardín Botánico que complementará el seguimiento intensivo en coordinación con LifeWatch.

Por su parte, Actris, infraestructura europea dedicada al estudio de aerosoles, nubes y gases traza y organizada como consorcio ERIC, verá reforzada la participación de la Universidad de Granada a través del Laboratorio Singular AGORA (Observatorio Global de la Atmósfera de Andalucía), ubicado en el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía.

Este laboratorio ya aporta estaciones de teledetección de aerosoles y nubes, así como mediciones in situ, y será ampliado con una nueva componente observacional en el Observatorio del Mojón del Trigo que incluirá una estación capaz de caracterizar nubes mediante tecnología in situ.

Esta actuación permitirá convertir a AGORA en la estación ACTRIS más completa de España y una de las más avanzadas del consorcio europeo, con capacidad para estudiar la interacción aerosol-nube desde diferentes aproximaciones observacionales y contribuir a reducir las incertidumbres sobre su papel en el cambio climático, incluidos los efectos sobre la precipitación y la calidad del aire.

Asimismo, se completará el equipamiento de 'Spectralab' como plataforma exploratoria para el desarrollo de nuevas metodologías de observación del aerosol atmosférico, con especial atención a bioaerosoles y partículas antropogénicas como micro y nanoplásticos, relevantes por su impacto en la salud humana.