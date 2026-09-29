La Universidad de Granada refuerza la formación en gestión de crisis, trauma y estrés en el Campus de Ceuta

La UGR ha reforzado en el Campus de Ceuta sus actuaciones de formación y prevención en materia de salud mental y respuesta ante situaciones de crisis con una acción formativa intensiva dirigida al personal docente e investigador y al personal técnico. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR), a través de la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario, ha reforzado en el Campus de Ceuta sus actuaciones de formación y prevención en materia de salud mental y respuesta ante situaciones de crisis.

Así lo ha dado a conocer la UGR en un comunicado, en el que detalla que, en este marco, ha comenzado una acción formativa intensiva dirigida al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), centrada en la gestión de crisis, el trauma y el estrés.

La formación, de carácter presencial, tiene una duración de 12 horas y combina contenidos conceptuales y científicos con un enfoque eminentemente práctico, proporcionando herramientas y estrategias adaptadas al contexto universitario para afrontar situaciones de especial complejidad y elevado impacto emocional. En esta edición se han inscrito 16 miembros del personal del Campus de Ceuta.

Para impartir esta formación se han desplazado hasta Ceuta tres especialistas del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UGR: la catedrática María Nieves Pérez Marfil; el catedrático Francisco Cruz Quintan; y la catedrática María Isabel Peralta Ramírez, coordinadora de Bienestar y Salud Mental de la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario.

La sesión de inicio ha contado con la presentación de los especialistas por parte de la delegada del rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario, Virginia A. Aparicio García-Molina, quien ha destacado la importancia de dotar a la comunidad universitaria de conocimientos y recursos que permitan reconocer, afrontar y gestionar adecuadamente situaciones de crisis, así como favorecer respuestas coordinadas y eficaces.

A lo largo de las sesiones se abordarán aspectos relacionados con las respuestas psicológicas ante acontecimientos críticos, el trauma y el estrés, además de técnicas de estabilización fisiológica, regulación emocional y estrategias de intervención aplicables en situaciones de crisis.

Esta línea de trabajo se completa con un programa específico dirigido al estudiantado del Campus de Ceuta, que comenzará el próximo 6 de octubre y se desarrollará durante ocho semanas, con una sesión semanal. Hasta el momento, 120 estudiantes se han inscrito en los cuatro talleres previstos, dos de ellos en modalidad presencial y otros dos en formato online. El periodo de inscripción permanecerá abierto, por lo que está previsto que el número de participantes se incremente antes del inicio de las sesiones.