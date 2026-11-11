La Universidad de Granada señala la "tranquilidad" y el seguimiento "desigual" de la huelga en sus centros

Archivo - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el campus de Fuente Nueva de la Universidad de Granada (UGR) - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha informado de que la jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre, se desarrolla "con tranquilidad y un seguimiento desigual" en las distintas facultades y centros universitarios.

En este sentido, exponen que mientras que en algunos centros la actividad académica se está desarrollando "con relativa normalidad", en otros se está registrando "una mayor incidencia de la convocatoria, especialmente entre el estudiantado".

En la misma comunicación, la UGR también da cuenta de que la jornada de huelga transcurre sin incidentes reseñables, y de que seguirán realizando un seguimiento de la situación en sus diferentes centros y servicios para conocer la incidencia de la convocatoria.

La actividad en los campus de la UGR también se ve condicionada en esta jornada de miércoles por la evolución de la borrasca Charles y sus fenómenos meteorológicos asociados.

Así, la Universidad ya ha informado de la suspensión de la actividad académica en su campus de Ceuta durante la tarde debido también a la situación meteorológica adversa en la ciudad autónoma.

"Ante las recomendaciones de Protección Civil y ante la situación de riesgo prevista para las próximas horas, se suspende la actividad académica presencial en el Campus de Ceuta a partir de las 15,00 horas", señala la actualización del Plan de Contingencia Institucional de la UGR ante la Emergencia Meteorológica difundido en sus canales oficiales.

Por su parte, en los campus de la UGR en Granada capital las clases y las actividades universitarias se mantienen, mientras que son las actividades en el exterior las que se suspenden por el aviso naranja por vientos activo en la zona.