La Universidad de Jaén abre el plazo para las pruebas de acceso para personas mayores de 25 y de 45 años

Archivo - Imagen aérea del Campus de Las Lagunillas - UJA - Archivo

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén ha abierto este lunes 16 de febrero, y hasta el lunes 9 de marzo, el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años.

La primera prueba, la de mayores de 25 años, se celebrará en el Edificio B4 de la Universidad de Jaén los días 10 y 11 de abril. Constará de cinco exámenes --3 el viernes por la tarde y 2 el sábado por la mañana-- y el aprobado de la misma da acceso a la universidad en todas las universidades españolas.

Podrán participar en la prueba de acceso para mayores de 25 años quienes tengan cumplida esta edad, o la cumplan en el año natural en que se presenten a la prueba y no posean ninguna titulación que le permita acceder a la universidad por esa vía.

Esta prueba es equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a empleos públicos y privados, siempre que, además, se cumpla alguno de los siguientes requisitos, como son, estar en posesión del Graduado en ESO o FP de primer grado o equivalentes, o bien, tras el acceso, superar al menos 15 créditos ECTS en estudios universitarios.

Por otra parte, la prueba de mayores de 45 años se celebrará sólo el día 10 de abril en horario de tarde. Constará de dos exámenes y una entrevista personal, y con los mismos requisitos que en el caso de la prueba de mayores de 25 años. Es de destacar que existe un cupo específico de acceso para ambos casos, el dos por ciento de las plazas ofertadas para los mayores de 25 años y el uno por ciento para los mayores de 40 años.