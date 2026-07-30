La Universidad de Jaén capta talento investigador internacional con cuatro ayudas del programa Beatriz Galindo

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JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha logrado captar talento investigador internacional de excelencia tras obtener cuatro de las cinco ayudas máximas a las que podía optar en la convocatoria de 2026 del programa Beatriz Galindo, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este resultado sitúa a la institución jiennense como la tercera universidad andaluza con mejores resultados, solo por detrás de las universidades de Granada y Sevilla --que alcanzaron el máximo de cinco ayudas-- y empatada con la Universidad de Córdoba.

La vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA, Mª Victoria López, ha indicado que se trata de un "gran logro" que reafirma el compromiso de la UJA por potenciar la calidad investigadora y la retención y atracción de talento en sus departamentos e institutos.

Asimismo, ha se ha referido a la alta exigencia científica y docente de esta convocatoria, cuyo objetivo es fortalecer la internacionalización y la capacidad de transferencia del sistema universitario público.

Las cuatro ayudas concedidas a la UJA abarcan un amplio abanico disciplinar, reforzando tanto el ámbito científico-tecnológico como el de las Humanidades y Ciencias Sociales.

En la modalidad Sénior, las áreas beneficiarias son Filología y Filosofía, y Ciencias Sociales; mientras que en la modalidad Júnior se han adjudicado plazas en Ciencias de la Computación y Tecnología, e Historia y Arte.

El programa Beatriz Galindo, enmarcado en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, cuenta con un presupuesto global de 18,8 millones de euros para financiar 100 contratos de cuatro años de duración en universidades públicas españolas.

Este éxito en la captación de fondos coincide con otro reconocimiento reciente para la UJA: la acreditación del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) como Unidad de Investigación Competitiva, que contará con una financiación de 1,2 millones de euros.