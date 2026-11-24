Acto institucional por el 25N en la UJA - UJA

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido en el Campus Las Lagunillas el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una cita en la que el rector Niclás Ruiz ha defendido que la universidad pública "no puede ser neutral ni permanecer impasible" ante la violencia de género.

En su intervención, el rector ha reivindicado una postura "activa, clara y decidida" frente a una realidad que ha calificado de "insostenible". Ha señalado que la violencia machista "persiste, evoluciona y se adapta, adoptando formas cada vez más sutiles en nuestros entornos sociales y en los espacios digitales".

Ruiz ha destacado el "trabajo comprometido" del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la UJA, que a lo largo de todo el mes de noviembre ha impulsado una programación especial bajo el lema 'Frente a la violencia, ni silencio ni indiferencia'. "Para la UJA, la lucha contra la violencia machista es un compromiso firme, una política institucional permanente y una prioridad que vertebra el día a día de nuestra institución", ha aseverado.

Asimismo, ha mostrado la adhesión de la institución al manifiesto unánime de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). En esta línea, y en consonancia con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha urgido a actuar con contundencia frente a realidades como "la violencia vicaria, la violencia económica y el acoso digital".

El rector ha apuntado que la UJA dispone de una Unidad de Igualdad "activa y abierta", así como de protocolos rigurosos de prevención y acompañamiento. No obstante, ha precisado que las herramientas institucionales no son suficientes por sí solas, por lo que ha apelado a la implicación directa de toda la comunidad universitaria.

"La erradicación de la violencia requiere de la valentía y la corresponsabilidad de todo el mundo", ha dicho el rector, que se ha referido de forma especial al estudiantado. En los campus "no puede haber espacio para la violencia, el acoso, ni para la indiferencia", ha afirmado el rector.

El encuentro ha contado con la presencia de la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la UJA, Pilar Fernández; la directora de la Unidad de Igualdad, Nieves Moyano; y otros miembros del equipo de dirección de la universidad. Asimismo, han asistido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Ángeles Isac; y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, Eva Funes.

Durante el transcurso del acto, la estudiante de la UJA Ana Gutiérrez ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto de la CRUE. Posteriormente, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista y, como cierre, los grupos de teatro de la Universidad de Jaén han representado la pieza teatral titulada 'Somos'.