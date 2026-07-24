La Universidad de Jaén finaliza la consulta pública para reformar sus estatutos tras un mes de participación interna

Asistentes a la reunión de la comisión redactora con las jefaturas de Centros y Departamentos - UJA

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha finalizado el proceso de consulta pública dirigido a los diferentes sectores de la institución académica con el objetivo de recabar aportaciones, observaciones e información relevante en relación con la modificación de sus estatutos.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, la Secretaría General ha cerrado esta fase de participación interna en la que toda la comunidad universitaria --que engloba estudiantado, personal docente e investigador (PDI), personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como otros colectivos representativos conforme a la normativa universitaria-- ha podido aportar sus propuestas para el nuevo marco normativo.

Esta exposición pública se ha desarrollado dentro de las actuaciones preparatorias y de participación interna que han sido impulsadas por la Universidad de Jaén, a través de su Secretaría General, para la adecuada determinación y valoración de los estatutos que deberán ser aprobados definitivamente por el claustro universitario.

El borrador que se ha presentado y sometido a consulta ha sido elaborado por la comisión redactora de los estatutos tras un intenso trabajo previo.

El proceso de consulta pública ha permanecido abierto durante un periodo comprendido entre el 24 de junio y el 22 de julio. Para ello, la UJA habilitó un canal específico de participación con el fin de que cualquier miembro de la comunidad universitaria pudiera trasladar sus propuestas y observaciones al documento.

Asimismo, esta iniciativa ha ido acompañada de diversas rondas de reuniones entre los distintos colectivos universitarios y la propia comisión redactora, unos encuentros que han servido para dar a conocer el texto y hacer partícipe a la comunidad universitaria en su elaboración.

Con este procedimiento, la institución académica busca garantizar que el diseño de sus futuros Estatutos cuente con el mayor consenso y representatividad posibles.