La Universidad de Jaén obtiene el reconocimiento global en Sostenibilidad Ambiental de la CRUE

JAÉN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha obtenido obtiene el reconocimiento global en Sostenibilidad Ambiental de la CRUE durante las XXXIII Jornadas CRUE-Sostenibilidad organizadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, celebradas en Valencia. Estas jornadas han reunido a los equipos de un gran número de entidades del sistema universitario español con el fin de compartir experiencias y fomentar las buenas prácticas en los distintos ámbitos que se sitúan bajo la sostenibilidad.

El equipo del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable ha participado en los grupos de trabajo de Movilidad Sostenible Universitaria, Prevención de Riesgos Laborales, Mejoras Ambientales de los Edificios Universitarios y Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental.

En este último grupo, y por primera vez, se ha completado un exhaustivo proceso de evaluación con aporte de evidencias de las distintas Universidades. De todas ellas, únicamente diez universidades han obtenido el reconocimiento Global en Sostenibilidad Ambiental, siendo una de ellas la Universidad de Jaén, galardón recogido por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo.

Además, se han dado once reconocimientos específicos a las mejores Universidades en once ámbitos distintos, obteniendo la UJA, además del reconocimiento global, dos de estos once reconocimientos específicos, en concreto, 'Urbanismo y Biodiversidad' y 'Agua'.

Por otro lado, la Universidad de Jaén también estuvo presente apoyando las propuestas en los grupos de trabajo con competencias en materia de igualdad y voluntariado, dentro del ámbito de la responsabilidad social. En este sentido, la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, de la UJA, Pilar Fernández Pantoja, ha indicado que en el ámbito de igualdad, "se ha hecho especial énfasis en la relación redes sociales y género, así como en la necesidad de avanzar en las enseñanzas universitarias con perspectivas de género".