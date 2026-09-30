La Universidad de Jaén suma 15 nuevos "investigadores de excelencia" y destaca su apuesta por captar talento científico

Archivo - Un investigador en el laboratorio del Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica. - UJA - Archivo

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha incorporado 15 nuevos investigadores a través de diversos programas y ha puesto de relieve su apuesta por la captación de talento científico.

Una capacidad de atracción que "continúa reforzando" después de registrar "avances significativos" en las últimas convocatorias públicas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, según ha informado este miércoles la institución académica.

En concreto, los resultados alcanzados en este último ciclo permitirán la incorporación de 15 investigadoras e investigadores, de destacada trayectoria, a las distintas estructuras de I+D+i de la UJA. Siete de ellos llegarán gracias a la concesión de otros tantos contratos dentro del "prestigioso Programa Ramón y Cajal".

Estas plazas reforzarán áreas de conocimiento estratégicas como Ciencias de la Salud, en las especialidades de Anatomía y Enfermería; Ciencias Experimentales, en Química Inorgánica y Química Física; el ámbito del Derecho, a través de la Filosofía del Derecho; la Ingeniería Química y el sector de la tecnología de vanguardia, mediante Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

A esta nómina se suman cuatro contratos del Programa Beatriz Galindo --en las áreas de Filología Española, Historia Antigua, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y Psicología--, orientados específicamente al retorno y la incorporación de personal docente e investigador de acreditado prestigio en el ámbito internacional.

Finalmente, la Universidad de Jaén cuenta con otros cuatro contratos del Programa Juan de la Cierva, enfocados a impulsar la carrera de jóvenes doctores de alto potencial científico.

El rector, Nicolás Ruiz, ha valorado el éxito obtenido en las convocatorias y ha señalado que la atracción y retención del talento es una condición indispensable para asegurar la calidad de la investigación pública y garantizar un relevo generacional con plenas garantías.

En este sentido, ha aludido al valor de las herramientas internas de la UJA y ha subrayado "la importancia y el excelente funcionamiento del Plan Propio de Investigación y Transferencia de Conocimiento impulsado por el equipo de gobierno, cuyo diseño estratégico ha resultado determinante para alcanzar estas cifras".

"Captar y retener la excelencia científica es una condición indispensable para asegurar la calidad de nuestro sistema público de I+D+i y garantizar un relevo generacional con todas las garantías. Que 15 investigadores de primer nivel internacional se incorporen a nuestras aulas y laboratorios demuestra que el Plan Propio de Investigación está funcionando y que la UJA sigue avanzando en este ámbito", ha asegurado Ruiz.

Por último, ha querido felicitar de manera expresa al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, encabezado por la vicerrectora María Victoria López, y a la directora del Secretariado de Investigación, Ana Fernández, "por su trabajo, rigor y visión estratégica al frente de la gestión investigadora" de la UJA.