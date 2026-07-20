La Universidad de Jaén (UJA) lleva a Vilches (Jaén) la exposición sobre Despeñaperros 'El paso del Sur'

José Miguel Delgado, presentando 'El paso del Sur. Los ingenieros militares y el camino de Despeñaperros (1777-1808)’. - UJA

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

la Universidad de Jaén ha llevado a la Casa de la Cultura de Vilches la muestra 'El paso del Sur. Los ingenieros militares y el camino de Despeñaperros (1777-1808)', en el marco del Proyecto Cultural coordinado por el profesor de la UJA, José Miguel Delgado.

Las rutas de comunicación entre Castilla y Andalucía por la Sierra Morena del reino de Jaén siempre han sido de interés para las distintas sociedades y culturas a lo largo de la historia. El desfiladero de Despeñaperros ha sido un espacio de estudio y análisis singular desde el siglo XVIII, y principalmente, desde la fundación de las Nuevas Poblaciones del reinado de Carlos III a partir de 1767, cuando se convirtió en la principal vía de entrada a Andalucía, hasta la actualidad.

En este sentido, la exposición presenta las transformaciones del paisaje de Sierra Morena a partir de la proyección y construcción del Paso de Despeñaperros desde las propuestas de Joaquín de Itúrbide, director de Correos, o los ingenieros militares Carlos Lemaur y José Ampudia y Valdés.

En concreto, la exposición forma parte del programa académico y cultural propuesto en el marco de las XXIV Jornadas Conmemorativas de la Batalla de Las Navas de Tolosa y la Toma de Vilches, organizadas por el Ayuntamiento de Vilches y por la Asociación de Ballesteros de Vilches.

Estas iniciativas ofrecen caminatas medievales e históricas, conferencias, proyecciones, catas de productos locales, observación astronómica, recreaciones, visitas guiadas, música medieval, izado del Pendón Real, así como la tradicional Proclama de la Toma.

La muestra se podrá visitar hasta el 18 de agosto, de lunes a domingo, de 19,30 a 21,30 horas.