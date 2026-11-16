La Universidad Loyola analiza cómo influyen los entrenamientos entre partidos en los futbolistas profesionales

Selección española de fútbol, entrenamiento en Las Rozas - RFEF

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Universidad Loyola ha analizado cómo influye el número de sesiones de entrenamiento disponibles entre partidos en la preparación física de los futbolistas profesionales. El estudio concluye que, en calendarios congestionados, la necesidad de recuperar a los jugadores que compiten condiciona la planificación, y que los microciclos cortos reducen la carga acumulada de las sesiones de entrenamiento.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Journal of Strength and Conditioning Research', ha sido liderado por Carlos Galiano, investigador del Departamento de Educación y Deporte de la Universidad Loyola, junto a investigadores de otros centros. La investigación lleva por título 'Gestión de la carga externa del futbolista profesional según la posición de juego: un estudio observacional exploratorio sobre los efectos de la duración del microciclo', tal y como ha informado la institución en una nota.

Para realizar el estudio, los investigadores analizaron datos de 27 futbolistas de un club profesional europeo de primer nivel, recopilados durante dos temporadas y casi un centenar de partidos de competiciones nacionales y europeas. Mediante dispositivos GPS, registraron indicadores como la distancia recorrida, las carreras a alta velocidad, los esprints y las aceleraciones y desaceleraciones.

Los resultados muestran que la duración del denominado microciclo influye en la carga física acumulada por los futbolistas. El microciclo es el periodo que transcurre entre un partido y el siguiente: incluye los días de preparación y el propio partido. Por ejemplo, si un equipo juega dos domingos seguidos, el microciclo abarca desde el día posterior al primer partido (el lunes) hasta el siguiente domingo, pasando por los entrenamientos del martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sería, por tanto, un microciclo de siete días.

Lógicamente, cuanto mayor es el número de días entre partidos, más largo es el microciclo y más aumenta la carga de entrenamiento acumulada en relación con las exigencias del partido. Por el contrario, cuando hay pocos días de separación entre un partido y otro, el microciclo es más corto y la carga acumulada de las sesiones es menor en comparación con la carga competitiva. En estos casos, las sesiones se dedican sobre todo a favorecer la recuperación del futbolista y al trabajo técnico-táctico, más que al desarrollo condicional.

"En periodos congestionados, la carga acumulada de las sesiones de entrenamiento del microciclo es generalmente baja en comparación con la carga competitiva, ya que, al haber pocos días entre partidos, las sesiones se organizan para favorecer la recuperación del jugador y el entrenamiento táctico, no su desarrollo condicional", explica Carlos Galiano. El investigador aclara que los resultados no establecen la cantidad de entrenamiento que debería realizar cada futbolista, sino que muestran cómo varía la carga de entrenamiento en función de la longitud del microciclo, es decir, describen cómo se distribuye el esfuerzo en la práctica profesional.

La investigación también revela que, aunque las exigencias físicas durante los encuentros varían según la posición de los jugadores, la relación entre la carga de entrenamiento y la de competición se mantiene generalmente similar entre defensas, centrocampistas y delanteros. "Esto indica que la carga de entrenamiento se distribuyó de forma proporcional a las exigencias competitivas de cada puesto, es decir, el partido sirvió como referencia para dosificar la carga de cada jugador", señala el investigador.

Los resultados ofrecen información de interés para preparadores físicos y cuerpos técnicos, especialmente durante los periodos de mayor concentración de partidos. En este sentido, Galiano advierte de que los calendarios congestionados pueden afectar especialmente a los futbolistas que disponen de menos minutos de competición. "Los jugadores con alta participación competitiva reciben en el partido una carga externa elevada, que actúa como un buen estímulo condicional. Quienes compiten con menor frecuencia dependen de los entrenamientos para poder mejorar o mantener su condición física".

El investigador también destaca que, cuando aumenta el número de días entre partidos, los parámetros de carga externa no aumentan en la misma proporción. Mientras que la distancia recorrida y las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad aumentan con el número de sesiones, llegando incluso a duplicar la carga competitiva, los esfuerzos asociados a las carreras a alta velocidad y los esprints reciben un estímulo comparativamente menor.

Por ello, el estudio subraya la necesidad de individualizar los entrenamientos según las exigencias de cada posición, la participación competitiva y las características de cada futbolista, prestando especial atención al seguimiento diario y semanal de las cargas. No obstante, los investigadores señalan que los resultados proceden de un único equipo profesional y que no se ha evaluado directamente la fatiga ni la incidencia de lesiones. Por ello, consideran necesario ampliar el análisis a otros clubes e incorporar indicadores que permitan conocer cómo responde físicamente cada jugador al esfuerzo.

La investigación contribuye así a comprender mejor cómo se distribuye la carga física en el fútbol profesional y aporta nuevas evidencias para orientar la planificación de los entrenamientos. Esta línea de trabajo se completa con otra publicación reciente de Galiano, una revisión científica publicada en la revista Biology of Sport junto a investigadores de otros centros. El artículo parte de una idea sencilla: frenar también cansa y daña el músculo.

Cada vez que un futbolista se detiene de golpe o cambia de dirección, sus músculos trabajan para frenar el cuerpo, un tipo de esfuerzo (llamado contracción excéntrica) que provoca microlesiones en el tejido muscular, dolor y fatiga. Y en el fútbol actual esas frenadas son muy frecuentes: las desaceleraciones intensas pueden darse hasta 2,9 veces más a menudo que las aceleraciones equivalentes y suponer hasta un 65% más de carga mecánica que cualquier otra acción del partido.

La revisión explica que el músculo "aprende" a defenderse: tras una primera sesión de este tipo de ejercicio, el cuerpo se adapta y, en las siguientes, el daño es menor y la recuperación más rápida.

Este efecto, que los científicos llaman "efecto de la repetición", puede durar semanas e incluso meses. Por ello, los autores proponen introducir de forma progresiva ejercicios de frenado, tanto en el campo como en el gimnasio, ajustando su intensidad al momento de la temporada: cargas moderadas en la pretemporada, dosis pequeñas durante la competición y cargas más altas en las vacaciones.